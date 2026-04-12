Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Eletto il Borgo dei Borghi 2026. Ecco come ha vinto, dove si trova e come visitarlo

Andrea Fabbri

12 Aprile 2026 - 06:32

Rai3 ha nominato il Borgo dei Borghi per questo 2026. Hanno trionfato le Marche con una piccola perla tutta da scoprire

Eletto il Borgo dei Borghi 2026. Ecco come ha vinto, dove si trova e come visitarlo

I piccoli borghi rappresentano l’essenza autentica dell’Italia e negli ultimi anni sono tornati prepotentemente di moda anche livello turistico.

Le città d’arte sono sempre più affollate, costose e difficili da raggiungere. I paesini rappresentano una validissima alternativa per chi cerca pace, tranquillità e costi contenuti.

Ma quale scegliere per le prossime vacanze tra le centinaia di opzioni disponibili? Un suggerimento arriva da Kilimangiaro, la trasmissione di Rai3 che ha appena eletto il “Borgo dei Borghi 2026”.

Scopriamo dove si trova, perché ha meritato il premio e come raggiungerlo.

leggi anche

Una delle piazze sul mare più grandi d’Europa è appena a due ore da Firenze
Una delle piazze sul mare più grandi d'Europa è appena a due ore da Firenze

Il premio Borgo dei Borghi e il regolamento

Il Borgo dei Borghi è uno spin-off della trasmissione Kilimangiaro di Rai3 ed è nato per valorizzare e pubblicizzare il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei piccoli borghi italiani.

Ogni anno il programma seleziona un paesino per ogni regione e lo mette in competizione con gli altri, sottoponendolo alla valutazione di due giurie, una composta da esperti e l’altra da utenti del web.

Il vincitore conquistata l’ambito premio di “Borgo dei Borghi”,

Le selezioni dell’edizione 2026 sono iniziate a ottobre dello scorso anno e si sono concluse il 22 marzo. Il giorno di Pasqua è stato eletto Cingoli, nelle Marche, come Borgo dei Borghi 2026

Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026

Situato in provincia di Macerata, a più di 600 metri sul livello del mare sul Monte Circe, Cingoli ha una posizione geografica davvero invidiabile. Dalla sua sommità è possibile abbracciare con lo sguardo il Mar Adriatico, il Monte Conero e gli Appennini mentre la vallata sottostante è modellata ogni giorno dal fiume Musone e dal Rio delle Laque.

Non per niente il borgo è famoso anche con il soprannome di “balcone delle Marche”. La prima cosa che stupisce chi visita Cingoli è il perfetto stato di conservazione della sua cinta muraria, l’antica difesa del centro storico e dei suoi numerosi monumenti, “aperta” e “chiusa” dalla Porta Piana e dalla Porta dello Spineto.

Tra i luoghi d’interesse spiccano il Museo Archeologico Statale con i suoi reperti preistorici e le testimonianze dell’età ellenistico-romana, il Palazzo Comunale, il Palazzo Castiglioni e quello della Pinacoteca Comunale. A questi va aggiunta la Chiesa collegiata dedicata a Sant’Esuperanzio, costruita addirittura intorno al 1.100.

Ottime notizie anche per gli appassionati di trekking. Intorno a Cingoli ci sono moltissimi sentieri che attraversano paradisi naturali come il Bosco di Montenero e la suggestiva Macchia di Tassinete. E tra una camminata e l’altra la sosta obbligatoria è al Lago di Castreccioni, uno dei bacini artificiali più importanti della Regione.

Come arrivare a Cingoli

Per chi si muove in macchina l’autostrada di riferimento è la A14. Una volta imboccata dovremo proseguire verso l’uscita Ancona Nord, prendere la superstrada verso Jesi-Roma e poi svoltare sulla provinciale per Cingoli.

Per chi preferisce i mezzi pubblici gli autobus di riferimento sono quello Ancona-Jesi e quello che porta da Jesi a Cingoli. Se, invece, scegliamo il treno dovremo fermarci alla stazione di Falconara Marittima.

L’ultima opzione è l’aereo. Una volta scesi all’aeroporto Ancona-Falconara saremo distanti appena 35 km da Cingoli.

leggi anche

Altro che Lazio e Toscana. È questa la regione più bella d’Italia secondo la stampa internazionale
Altro che Lazio e Toscana. È questa la regione più bella d'Italia secondo la stampa internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Turismo
# Rai
# Vacanze
# Viaggiare

Seguici su

FT logo

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 15/04/2026 Dove è più sicuro andare in vacanza l'estate 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio

Viaggi & tempo libero

Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio
I biglietti aerei già acquistati possono aumentare, ecco fino a quanto (prima di disdire)

Viaggi & tempo libero

I biglietti aerei già acquistati possono aumentare, ecco fino a quanto (prima di disdire)

Correlato