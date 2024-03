Questi shampoo, bagnoschiuma e deodoranti sono pericolosi (elenco completo)

I prodotti di uso quotidiano per l’igiene personale, o almeno alcuni tra questi, rappresentano un grave rischio per la salute.

Diversi cosmetici popolari e assai diffusi sono stati recentemente ritirati dal mercato italiano. Gli avvisi ai consumatori da parte di RAPEX, il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari, sono in continuo aumento.

Oltre al richiamo del gel doccia Dove, dello shampoo Fructis e delle tinture per capelli Garnier e L’Oréal Paris, l’elenco comprende anche altre marche di shampoo, balsami, tinte per capelli, colonie, salviette struccanti e molto altro, i cui prodotti sono già stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, come la crema/balsamo per capelli Orchidee di Garnier, lotto 36H501, codice a barre 3600540930774.

È di oggi, invece, l’allarme del RAPEX sulla crema anti età Trio attivo 45+ viso di L’Oréal, poiché “il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici”.

Shampoo, balsamo pericolosi: l’elenco aggiornato

Tutti i prodotti richiamati hanno un ingrediente in comune: la sostanza chimica 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide o Lilial, una fragranza classificata come tossica e vietata nell’UE nell’uso nei cosmetici da marzo 2022.

Il Lilial può danneggiare la pelle, il sistema riproduttivo (causando infertilità), può nuocere alla salute del feto nelle donne in stato di gravidanza e causare sensibilizzazione cutanea. Inoltre, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) specifica nel suo regolamento REACH che questa sostanza è nociva se ingerita, è dannosa per la vita acquatica con effetti a lungo termine, provoca irritazione alla pelle e può provocare una reazione allergica cutanea.

L’elenco dei prodotti Lilial che attualmente risultano ritirati dal commercio comprendono diversi prodotti Nivea, Garnier, L’Oréal Paris, Dove e Neutro Roberts:

Infasil deodorante (lotto: 8353AC0001, codice a barre: 8000036021767)

PANTENE Lacca Ricci perfetti (lotto: 4066704334, codice a barre: 5410076569946)

Neutro Roberts Neutro Roberts Doccia-Shampoo Tonificante con vitamine della frutta (lotto: 30191, codice a barre: 8002410009620)

Garnier Balsamo Per Capelli (lotto: 36H501, codice a barre: 3600540930774)

NIVEA deodorante Dry Comfort Spray (lotto: 64274210 07:18, codice a barre: 4005808816033)

Garnier Cristal Color 10.31 Biondo chiarissimo dorato (lotto: codice a barre, YC297: 8024417002077)

NIVEA Tonico rinfrescante (lotto: 91054410, codice a barre: 91054410)

NIVEA Tonico viso (lotto: 81106, codice a barre: 4005900811066)

Garnier Belle Color 91 Black (lotto: nd codice a barre: 3600541160187)

NIVEA Cellular Expert Filler Crema Viso Notte (lotto: 84363376, codice a barre: 4005900517074)

NIVEA Soft Crema Idratante e Rinfrescante (lotto: 01013074, codice a barre: 5025970022574)

Dove Crema Corpo Rassodante (lotto: nd, codice a barre: 8717163427293)

Salviette struccanti Garnier Skin Naturals (lotto: nd, codice a barre 28N906 8024417013127)

L’Oréal Paris Excell 10 - biondo scuro glace 7.13 (lotto: nd, codice a barre: 3600521437353)

L’Oréal Paris Excell 10 - Marrone chiaro 5 (lotto: nd, codice a barre: 3600521437292)

Garnier Color Naturals (lotto: nd, codice a barre: 3600540473769)

Garnier Belle Color tinta per capelli (lotto: Y25042008, codice a barre: 3600010011811)

Profumo Ferragamo (lotto: 50202, codice a barre: 8032529114526)

Natura Oil crema viso 24 ore (lotto: nd, codice a barre L1318 8034055538289)

Shampoo addolcente NATURA OIL (lotto: 1138, codice a barre: 8034055538586)

Doce Eau de toilette (lotto: nd codice a barre: nd)

Cos’è il Lilial e perché è pericoloso

Il Lilial, o Butylphenyl methylpropional, è un ingrediente sintetico ampiamente utilizzato come fragranza in una varietà di prodotti cosmetici, tra cui creme, shampoo, deodoranti e bagnoschiuma. Il suo odore di mughetto lo rende molto popolare nell’industria cosmetica. Tuttavia, a partire dal 1° marzo 2022, l’utilizzo del Lilial nei cosmetici è stato vietato nell’UE a causa della sua tossicità.

Prima del divieto, il Lilial era citrato nell’allegato III del Regolamento Europeo n.1223/2009, il quale stabiliva che poteva essere utilizzato ma solo in quantità molto ridotte. Tuttavia, era già considerato un ingrediente allergizzante e richiedeva un’esplicita indicazione nella lista degli ingredienti riportata in etichetta. Nel maggio del 2019, il Consiglio Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS) aveva emesso un parere sulla sicurezza d’uso di questa sostanza nei prodotti cosmetici, dichiarando che poteva essere considerata sicuro in determinate concentrazioni.

Nonostante ciò, sono stati sollevati diversi dubbi sulla sicurezza del Lilial, soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale e la salute sull’essere umano. Così, il Regolamento Ue 2021/1902 ha vietato definitivamente l’utilizzo del Lilial nei cosmetici a partire dal 1° marzo 2022.

Il Lilial è stato vietato a causa delle sue potenziali conseguenze negative sulla salute umana. È considerato una sostanza reprotossica, ovvero in grado di danneggiare il sistema riproduttivo e causare sensibilizzazione cutanea. Inoltre, può nuocere alla salute del feto e ha dimostrato di avere un impatto negativo sugli organismi acquatici. Questi rischi per la salute e l’ambiente hanno spinto al divieto.

Come difendersi dai prodotti pericolosi

Nonostante il divieto, capita ancora che alcuni prodotti cosmetici contenenti Lilial siano ancora in commercio. È importante prestare attenzione alle etichette dei prodotti e verificare la presenza di questa sostanza nella lista degli ingredienti. In caso di dubbi, è consigliabile consultare un esperto o contattare direttamente il produttore.

È anche consigliabile informarsi sulle marche che si impegnano a utilizzare solo ingredienti sicuri e rispettosi dell’ambiente.

Disclaimer: Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e non sostituisce il parere di un professionista medico o di un esperto del settore. Si consiglia di consultare sempre un esperto prima di prendere decisioni riguardanti la propria salute e il proprio benessere.