Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Effetto Zalone: perché «Buen Camino» è il film della svolta (e non solo per le risate)

Redazione

30 Dicembre 2025 - 06:55

Non solo una commedia: il nuovo film di Zalone apre la stagione delle produzioni ad alto costo pensate per la distribuzione internazionale. Un’operazione che mostra l’ambizione di Luca Medici.

Effetto Zalone: perché «Buen Camino» è il film della svolta (e non solo per le risate)

Seguici su

Il 25 dicembre 2025 non è stata solo la data del ritorno di Luca Medici sul grande schermo: è stato il giorno in cui il cinema italiano ha dimostrato di poter competere, per mezzi e visione, con le grandi produzioni di Hollywood.

«Buen Camino» non è soltanto un film di successo: è l’apice di un’evoluzione finanziaria che ha trasformato un fenomeno di costume in un pilastro industriale.

La sfida del Natale e i nuovi recordTradizionalmente, i «film-evento» di Zalone hanno sempre puntato sulla data del 1° gennaio, sfruttando l’onda d’urto del Capodanno. Per Buen Camino, la scommessa è stata diversa: il Natale.

I risultati hanno dato ragione alla strategia di Medusa Film e MZL (la società di Zalone, i dati di bilancio sono disponibili su Money Aziende): debutto da record con 5,6 milioni di euro incassati solo il 25 dicembre seguito da una crescita ancora più incredibile del +37% nel secondo giorno (7,9 milioni), segno di un passaparola travolgente.

Con quasi 27 milioni di euro in 4 giorni, Zalone ha letteralmente «cannibalizzato» il mercato, lasciando le briciole persino a kolossal internazionali del calibro di Avatar: Fuoco e Cenere.

Per capire la portata di questo successo, bisogna guardare ai precedenti capitoli della carriera di Medici. Sebbene Quo Vado? conservi il primato della miglior partenza di sempre (grazie alla collocazione del 1° gennaio), Buen Camino mostra una maturità diversa.

Film Budget Incasso primi 3gg
Quo Vado? (2016) €10 mln €22,8 mln
Tolo Tolo (2020) €20 mln €18,6 mln
Buen Camino (2025) €26 mln €20,0 mln

A differenza di Tolo Tolo, che aveva spiazzato una parte di pubblico con toni più amari, il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante ha riportato la bussola sulla commedia classica, pur mantenendo quell’ironia «scorretta» che è il marchio di fabbrica di Zalone.

Un budget da Blockbuster: perché 26 milioni?

Molti si chiedono come sia possibile spendere 26 milioni di euro per una commedia. La risposta sta nell’upscaling produttivo.
Buen Camino è un’opera itinerante: dalle coste della Puglia alla Sardegna, fino ai sentieri della Galizia in Spagna. Questa complessità logistica non è fine a se stessa, ma serve a conferire al film una caratura visiva esportabile. Grazie alla partnership con Vuelta Group e Netflix, il film non è più destinato solo alle province italiane, ma punta ai mercati europei, rendendo il «brand Zalone» un prodotto globale.

La MZL Srl: una cassaforte a prova di crisi

Dietro l’attore c’è una struttura societaria di estrema efficienza: la MZL Srl.

Nel 2023, i ricavi della MZL erano già volati a 4,2 milioni di euro, grazie soprattutto al successo del tour teatrale Amore + IVA. La scelta strategica della famiglia Medici è stata quella di non distribuire i dividendi, ma di accantonare gli utili a riserva. Questo ha permesso di accumulare un patrimonio netto di 7,3 milioni di euro, garantendo a Zalone la «potenza di fuoco» necessaria per co-produrre i suoi film senza dipendere totalmente dai prestiti bancari.

L’impatto di Zalone va oltre i suoi conti correnti. In un anno di ristagno per le sale, il suo film ha agito come un elettroshock: ha costretto i cinema a restare aperti, ha generato indotto per il settore dei servizi (attraverso la società di post-produzione Officina 5.1) e ha sostenuto l’occupazione stagionale.

Buen Camino conferma che, quando la creatività popolare sposa un rigore finanziario quasi scientifico, il cinema italiano non ha paura di nessuno. La strada verso Santiago è diventata, per Luca Medici, la via maestra verso un nuovo paradigma industriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Fatturato
# cinema
FT logo

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Questi canali scompariranno da tutti i decoder Sky

TV e Spettacoli

Questi canali scompariranno da tutti i decoder Sky
Ascolti TV ieri sera, 8 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello?

TV e Spettacoli

Ascolti TV ieri sera, 8 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello?

Correlato

Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest'anno

Lifestyle

Personaggi famosi e vip morti nel 2025. Ecco chi ci ha lasciato quest’anno