Effetto Zalone: perché «Buen Camino» è il film della svolta (e non solo per le risate)

Il 25 dicembre 2025 non è stata solo la data del ritorno di Luca Medici sul grande schermo: è stato il giorno in cui il cinema italiano ha dimostrato di poter competere, per mezzi e visione, con le grandi produzioni di Hollywood.

«Buen Camino» non è soltanto un film di successo: è l’apice di un’evoluzione finanziaria che ha trasformato un fenomeno di costume in un pilastro industriale.

La sfida del Natale e i nuovi recordTradizionalmente, i «film-evento» di Zalone hanno sempre puntato sulla data del 1° gennaio, sfruttando l’onda d’urto del Capodanno. Per Buen Camino, la scommessa è stata diversa: il Natale.

I risultati hanno dato ragione alla strategia di Medusa Film e MZL (la società di Zalone, i dati di bilancio sono disponibili su Money Aziende): debutto da record con 5,6 milioni di euro incassati solo il 25 dicembre seguito da una crescita ancora più incredibile del +37% nel secondo giorno (7,9 milioni), segno di un passaparola travolgente.

Con quasi 27 milioni di euro in 4 giorni, Zalone ha letteralmente «cannibalizzato» il mercato, lasciando le briciole persino a kolossal internazionali del calibro di Avatar: Fuoco e Cenere.

Per capire la portata di questo successo, bisogna guardare ai precedenti capitoli della carriera di Medici. Sebbene Quo Vado? conservi il primato della miglior partenza di sempre (grazie alla collocazione del 1° gennaio), Buen Camino mostra una maturità diversa.

Film Budget Incasso primi 3gg Quo Vado? (2016) €10 mln €22,8 mln Tolo Tolo (2020) €20 mln €18,6 mln Buen Camino (2025) €26 mln €20,0 mln

A differenza di Tolo Tolo, che aveva spiazzato una parte di pubblico con toni più amari, il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante ha riportato la bussola sulla commedia classica, pur mantenendo quell’ironia «scorretta» che è il marchio di fabbrica di Zalone.

Un budget da Blockbuster: perché 26 milioni?

Molti si chiedono come sia possibile spendere 26 milioni di euro per una commedia. La risposta sta nell’upscaling produttivo.

Buen Camino è un’opera itinerante: dalle coste della Puglia alla Sardegna, fino ai sentieri della Galizia in Spagna. Questa complessità logistica non è fine a se stessa, ma serve a conferire al film una caratura visiva esportabile. Grazie alla partnership con Vuelta Group e Netflix, il film non è più destinato solo alle province italiane, ma punta ai mercati europei, rendendo il «brand Zalone» un prodotto globale.

La MZL Srl: una cassaforte a prova di crisi

Dietro l’attore c’è una struttura societaria di estrema efficienza: la MZL Srl.

Nel 2023, i ricavi della MZL erano già volati a 4,2 milioni di euro, grazie soprattutto al successo del tour teatrale Amore + IVA. La scelta strategica della famiglia Medici è stata quella di non distribuire i dividendi, ma di accantonare gli utili a riserva. Questo ha permesso di accumulare un patrimonio netto di 7,3 milioni di euro, garantendo a Zalone la «potenza di fuoco» necessaria per co-produrre i suoi film senza dipendere totalmente dai prestiti bancari.

L’impatto di Zalone va oltre i suoi conti correnti. In un anno di ristagno per le sale, il suo film ha agito come un elettroshock: ha costretto i cinema a restare aperti, ha generato indotto per il settore dei servizi (attraverso la società di post-produzione Officina 5.1) e ha sostenuto l’occupazione stagionale.

Buen Camino conferma che, quando la creatività popolare sposa un rigore finanziario quasi scientifico, il cinema italiano non ha paura di nessuno. La strada verso Santiago è diventata, per Luca Medici, la via maestra verso un nuovo paradigma industriale.