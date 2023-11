Chi è e quanto guadagna Edi Rama, il primo ministro dell’Albania

Chi è Edi Rama? Una domanda questa che in molti si staranno facendo visto che il primo ministro dell’Albania, fin dall’estate 2023, è diventato una sorta di protagonista esterno della nostra politica.

Ad agosto infatti Giorgia Meloni, durante il suo periodo di ferie in Puglia, ha deciso di scavallare l’Adriatico e di fare visita a Edi Rama restando ospite - assieme all’ex compagno Andrea Giambruno e alla figlia - del premier albanese per alcuni giorni.

Pochi mesi dopo ecco arrivare la notizia dell’accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti, con Tirana che ha accettato di ospitare sul proprio territorio due centri che dovrebbero ricevere complessivamente 36.000 persone ogni anno.

Edi Rama nonostante sia un socialista alla guida di un governo di centrosinistra, sembrerebbe aver legato molto con Giorgia Meloni come dimostrano le vacanze passate insieme e l’accordo siglato sui migranti.

Cerchiamo di scoprire allora qualcosa in più su Edi Rama, dando uno sguardo alla biografia e ai guadagni di quello che da dieci anni è il primo ministro dell’Albania dopo essere stato in passato per undici anni il sindaco di Tirana.

La biografia di Edi Rama

Nome: Edvin Kristaq Rama

Data di nascita: 4 luglio 1964

Luogo: Tirana (Albania)

Famiglia: figlio di uno scultore e di un medico

Vita privata: è divorziato e ha un figlio

Istruzione: laurea in Arti Figurative

Lavoro: pittore e docente universitario

Partito: Partito Socialista d’Albania

Ruolo: primo ministro dell’Albania dal 2013, in passato è stato sindaco di Tirana dal 2000 al 2011

Curiosità: da ragazzo ha giocato a basket nella Dinamo Club arrivando anche in Nazionale

Lo stipendio e i guadagni

“Quello che in occidente vedete come un primo ministro illuminato e occidentale, qui in Albania si comporta da piccolo despota balcanico”. Questa è la descrizione di Edi Rama fatta a Il Foglio dal deputato di opposizione albanese Agron Shehaj.

Alle elezioni del 2021 Rama ha ottenuto un terzo mandato presidenziale consecutivo, un autentico record in Albania, ma non sono mancate le accuse di brogli senza dimenticare uno scandalo riguardante un database per le identificazioni degli elettori scoperto dal portale Lapsi.al: il Partito Socialista d’Albania avrebbe utilizzato illegalmente i dati di circa novecentomila cittadini albanesi - poco meno di un terzo della popolazione - per compiere indagini a scopo elettorale.

Controversie a parte, resta il fatto che da quando Edi Rama è primo ministro il Pil dell’Albania è cresciuto in maniera esponenziale, puntando molto sul turismo tanto che questa estate molti italiani hanno scelto l’altra sponda dell’Adriatico per le loro vacanze. Il grande obiettivo ora è quello di portare Tirana all’interno dell’Unione europea.

Quanto ai guadagni di Edi Rama, stando ai dati del 2019 resi noti da Albanianews un parlamentare albanese guadagna circa 1.700 euro al mese oltre a vari bonus e rimborsi.

Questo dovrebbe essere anche lo stipendio di Edi Rama anche se in rete le cifre sono discordanti: per alcune fonti il primo ministro albanese dovrebbe guadagnare circa 20.000 euro l’anno, per altre invece 37.000 dollari l’anno.