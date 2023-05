Eclissi lunare di penombra 5 maggio 2023: a che ora e come vederla in Italia

Nuovo evento astronomico per tutti gli appassionati e non di spazio. Nella prima serata di oggi, 5 maggio 2023, sarà possibile vedere un eclissi lunare di penombra. L’evento sarà infatti visibile anche dall’Italia, seppur nelle sue battute finali.

L’evento, per quanto non si tratti di un eclisse totale o parziale, rappresenta comunque un fenomeno tanto affasciante quanto atteso da chi ama alzare gli occhi al cielo e godere della vista dello spazio e del suo movimento. Sarà possibile vedere l’evento però solo per poche ore e per questo è meglio non lasciarsi sfuggire neanche un minuto del poco tempo disponibile.

L’eclissi lunare di penombra sarà infatti visibile a partire dalle 17:15, ovvero quando la Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra. Il momento culmine sarà raggiunto alle 19:24, ma non sarà visibile ovunque. Infatti solo alcuni Paesi avranno massima visibilità dell’evento. In Italia non sarà possibile ammirare il fenomeno prima della sera, cioè dal sorgere della Luna. Ecco a che ora vedere l’eclissi lunare di penombra e come.

Eclissi lunare di penombra: a che ora sarà visibile e dove

Il 2023 è iniziato da meno di 6 mesi e già si sono accumulati una serie di eventi astronomici affascinanti. L’eclissi lunare di penombra non sarà il più raro degli eventi astronomici, ma è comunque una buona occasione per alzare gli occhi al cielo e godere di un effetto particolare sulla Luna.

L’evento avrà inizio alle 17:15, ovvero quando la Luna entrerà nel cono di penombra proiettato dalla Terra, cioè nella parte esterna dell’ombra terrestre. Non bisogna aspettarsi un effetto simile alle eclissi parziali o totali, ma più un debole velo sul disco lunare. “L’eclissi di penombra è uno spettacolo sfuggente ma senza dubbio interessante, anche solo per mettersi alla prova nel cogliere la lieve diminuzione di luminosità del disco lunare dovuta alla schermatura della luce solare determinata dalla Terra”, ha spiegato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

L’effetto massimo si avrà intorno alle 19:24, quando la Luna sarà ancora sotto all’orizzonte. L’eclissi lunare di penombra sarà quindi visibile al meglio dall’Antartide, in Asia, Russia, Oceania e Africa centro-orientale.

È visibile l’eclissi lunare di penombra in Italia? A che ora alzare gli occhi al cielo

Anche l’Italia potrà partecipare all’evento astronomico di questa sera. Dal sorgere della luna (ora italiana) alzando gli occhi al cielo sarà possibile ammirare il velo sul disco lunare. Non si tratta, come forse può sembrare, di un evento debole. Il cambio di colore, ovvero il velo sulla Luna, sarà ben visibile e l’osservazione del fenomeno è per questo piuttosto soddisfacente.

L’Italia non è però in una posizione ideale per seguire l’evento. Sarà infatti possibile visionare la Luna e il fenomeno a partire dal sorgere della stessa e fino alle 21:30, momento nel quale ci si potrà cimentare nell’osservazione, a occhio nudo o con un binocolo del fenomeno. In alternativa dalle 20:45 sarà possibile seguire la diretta online del Virtual Telescope, che sarà trasmessa anche dal Canale Scienza e Tecnica dell’ANSA.