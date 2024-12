Ecco il tunnel più lungo e profondo del mondo, costerà €45 miliardi

C’è una nazione nordica, la Norvegia, alle prese con la conformazione particolare del suo territorio. La parte costiera è molto frastagliata a causa dei cosiddetti fiordi. Se ne contano più di 1.000 lungo le coste norvegesi, un qualcosa di unico che richiama ogni anno tantissimi turisti ma che pone la nazione anche a delle particolari sfide logistiche e infrastrutturali.

Per porre fine al problema del traffico di traghetti, navi da crociera e mercantili che ogni giorno attraversano le coste occidentali del paese e per rendere i collegamenti più veloci, il Governo ha deciso di accontentare chi chiedeva una soluzione alternativa da anni. Così ha approvato il progetto della costruzione di un tunnel sottomarino che collegherà due città molto importanti del Nord permettendo di ridurre le ore di viaggio di 10 ore. Un progetto incredibile che costerà 47 miliardi di dollari con i lavori che sono iniziati nel 2018. La data di completamento iniziale era stata fissata al 2026 ma alcuni stop ai lavori nel corso di questi anni a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, hanno rinviato la data al 2030.

Il tunnel sottomarino Rogfast sarà il più lungo del mondo

Denominato tunnel Rogfast, collegherà le coste del Paese, separate da fiordi difficili da attraversare. Sarà parte della strada europea E39 lungo la costa occidentale della Norvegia e collegherà le città di Kristiansand, Stavanger, Haugesund e Bergen. Bergen è importante per l’industria ittica norvegese, mentre Stavanger è un importante centro petrolifero del Mare del Nord.

Farà parte dell’autostrada E39 e il tunnel sarà di quasi 27 chilometri, con profondità che arriveranno a circa 400 metri. Per questo motivo una volta completato diventerà il tunnel sottomarino più lungo del mondo. Anche la parte di autostrada E39 in superficie subirà lavori e verrà allargata. La Norvegia ha provato a progettare soluzioni diverse come un ponte sospeso dalla lunghezza record o un tunnel galleggiante ma alla fine si è deciso di costruirne uno sottomarino. Le sfide ingegneristiche da superare sono diverse. Gli ingegneri dovranno vincere le difficili condizioni geologiche, l’elevata pressione dell’acqua, la complessa prevenzione delle perdite e la ventilazione sotterranea.

Ogni 250 metri sono previsti passaggi che collegano i due tunnel e che in caso di emergenza consentiranno una rapida e facile uscita. Il progetto è molto importante perché dimezzerà di tanto i tempi di percorrenza. La strada costiera E39 è un’arteria vitale per la Norvegia. Con i suoi oltre 1.100 chilometri, è uno snodo fondamentale per la popolazione e l’economia del paese, ma attualmente percorrerla richiede circa 21 ore a causa della necessità di utilizzare traghetti per attraversare fiordi e tratti complessi.

La costruzione del tunnel Rogfast insieme ad altri lavori sull’arteria, ridurranno drasticamente i tempi di viaggio, favorendo non solo la vita quotidiana dei cittadini ma anche la competitività delle aziende esportatrici, rafforzando il ruolo della Norvegia nel commercio europeo. Da 21 ore i tempi si accorceranno fino a sole 11 ore.