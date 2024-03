Ecco perché imploderanno i bilanci pubblici in Europa e negli Stati Uniti

Le fiabe sono confortanti perché i protagonisti di solito possiedono un potere speciale, permettendo a tutti di vivere felici e contenti. In tutta Europa e negli Stati Uniti, i governi gestiscono i propri bilanci in questi mondi fantastici. Non è necessario avere una visione particolarmente austera della finanza pubblica per sapere che difficilmente questa situazione finirà bene.

Il Congressional Budget Office (CBO) ha avvertito che le finanze del governo americano erano su un percorso insostenibile. L’organismo di vigilanza indipendente prevede che l’indebitamento del governo statunitense sarà relativamente stabile nei prossimi 10 anni a circa il 6% del prodotto interno lordo. Questo livello supererebbe di gran lunga la media del 3,7% degli ultimi 50 anni, un periodo che comprendeva la crisi finanziaria globale e la pandemia di coronavirus. Per fare un paragone più accurato, anche il potenziale indebitamento degli Stati Uniti è superiore di circa il 50% rispetto a quello proposto dall’ex cancelliere britannico Kwasi Kwarteng nel suo “mini” Budget del 2022, che ha fatto saltare in aria il mercato obbligazionario del Regno Unito.

Già solo questo sarebbe abbastanza preoccupante se potessimo prendere i dati del CBO per oro colato. Ma non dovremmo farlo perché il comitato di vigilanza del Congresso è stato persistentemente troppo ottimista negli ultimi anni, in parte perché deve basare le sue proiezioni sulla politica esistente del governo statunitense. Ciò presuppone che la maggior parte dei tagli fiscali di Donald Trump del 2017 scadranno alla fine del 2025. Si presuppone inoltre che le restrizioni alla spesa pubblica previste dalla legge sulla responsabilità fiscale del 2023 continueranno a farsi sentire dopo il 2025. [...]