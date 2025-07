Ecco i nuovi prezzi del carburante per la prossima settimana

L’andamento dei prezzi dei carburanti è un tema sempre più sensibile per automobilisti, aziende di trasporto e famiglie italiane. Ogni settimana, migliaia di persone controllano con attenzione le variazioni di costo alla pompa per pianificare viaggi, spese e consumi. La settimana dal 13-19 luglio non fa eccezione, anzi: i prezzi mostrano un andamento dinamico, influenzato da una combinazione di fattori nazionali e internazionali. Le quotazioni del petrolio, le tensioni geopolitiche, il cambio euro-dollaro e le accise giocano un ruolo fondamentale nella determinazione dei costi che poi si riflettono direttamente sui consumatori.

Dopo alcune settimane di relativa stabilità, si registrano nuovi cambiamenti che potrebbero influire sulle abitudini di rifornimento degli italiani, a partire dalla nuova minaccia di Trump di imporre il 30% dei dazi sui prodotti in import ed export, e tra questi potrebbero rientrare anche i carburanti. Secondo le rilevazioni aggiornate, i rincari non sono drammatici ma meritano attenzione, soprattutto in vista delle partenze estive che tradizionalmente aumentano la domanda di carburante.

Scopriamo insieme i prezzi della benzina, del gasolio e del GPL, e come affrontare con consapevolezza la settimana entrante risparmiando sul pieno.

Benzina, gasolio e GPL: ecco i nuovi prezzi per la settimana dal 13-19 luglio I nuovi prezzi dei carburanti per la settimana che va dal 13 al 19 luglio vedono un lieve aumento rispetto alla precedente, con differenze contenute ma significative, soprattutto in vista dell'esodo estivo. In media nazionale, il prezzo della benzina in modalità self service si attesta attorno a 1,875 €/litro, con variazioni minime tra Nord e Sud. Il servito, invece, supera abbondantemente la soglia dei 2,00 €/litro, con punte che arrivano fino a 2,10 €/litro in alcune aree turistiche. Il gasolio self segue lo stesso trend, con un prezzo medio che si aggira intorno a 1,739 €/litro, mentre al servito si superano i 1,88 €/litro. Anche il GPL subisce un lieve rialzo, con un prezzo medio nazionale che varia tra 0,735 e 0,755 €/litro, a seconda dell'area geografica e della rete di distribuzione. Questi aumenti sono in parte giustificati dall'incremento delle quotazioni internazionali del greggio, che ha superato i 85 dollari al barile, ma anche da un leggero indebolimento dell'euro rispetto al dollaro, fattore che incide direttamente sull'importazione del petrolio. Il consiglio per i consumatori è di monitorare le app o i portali dedicati (come OsservaPrezzi del MIMIT) per individuare i distributori più convenienti nella propria zona, evitando i punti vendita autostradali, dove i rincari sono tradizionalmente più elevati.