Ecco come deve cambiare il bilancio europeo

Nel periodo che precede il vertice del 1° febbraio, i politici stanno ancora lottando per risolvere le questioni in sospeso nella revisione di medio termine dell’attuale budget dell’UE, che va dal 2021 al 2027.

Il prossimo budget pluriennale deve essere pianificato per un’era di grandi imperativi strategici. Dovrà essere notevolmente più grande dei precedenti. In parte, ciò è dovuto all’impegno politico nei negoziati per l’adesione dell’Ucraina. Progettare un bilancio fino al 2034 che non prevedesse l’adesione dell’Ucraina entro quella data sarebbe un regalo politico per Vladimir Putin, oltre ad essere una pessima pianificazione finanziaria.

Il bilancio deve inoltre essere all’altezza del compito di decarbonizzare e digitalizzare l’economia europea e rafforzare la capacità della regione di difendersi. Ciò richiede massicci investimenti, che non sarebbero sufficienti se lasciati ai bilanci nazionali. E nella misura in cui i bilanci nazionali potrebbero svolgere il lavoro, sussidi ineguali tra stati più e meno potenti dal punto di vista fiscale rovinerebbero la parità di condizioni tra di loro. [...]