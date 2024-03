Ecco chi sta speculando sul prezzo del diesel

Quando Vitol ha lanciato un’offerta per l’acquisto di una delle più grandi raffinerie di petrolio d’Europa il mese scorso, ha dimostrato come l’invasione russa dell’Ucraina abbia stimolato la concorrenza per una sempre maggiore capacità di raffinazione.

L’accordo concordato per l’acquisto di una partecipazione di controllo in Saras, che ha una raffineria in Sardegna, dalla famiglia del miliardario italiano Massimo Moratti è arrivato meno di un anno dopo che Vitol aveva perso contro la rivale Trafigura nella battaglia per il controllo di un’altra raffineria in Sicilia.

Le raffinerie europee sono in declino a lungo termine, poiché le principali compagnie petrolifere hanno chiuso gli impianti per cercare di raggiungere gli obiettivi di emissioni nette pari a zero e affrontare la minaccia dei veicoli elettrici. [...]