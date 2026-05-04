Il Piano Casa varato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026 ha, tra i suoi obiettivi, quello di mettere a disposizione 100mila alloggi popolari a prezzo calmierato. Grazie ai 10 miliardi di euro messi a disposizione dall’esecutivo si intende recuperare il patrimonio edilizio esistente per rimettere sul mercato circa 60.000 immobili inutilizzati entro un anno dall’approvazione del decreto.

Il Piano Casa, però, intende occuparsi anche di chi studia e lavora lontano da casa ma non riesce ad accedere alle graduatorie popolari e, al tempo stesso, non ha il reddito per permettersi di accedere al mercato libero immobiliare.

Chi saranno, quindi, i beneficiari degli alloggi a prezzo calmierato? A stabilire i requisiti è il decreto Piano Casa stesso. Vediamolo nel dettaglio.

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Beneficiari alloggi a prezzo calmierato

Chi saranno realmente coloro che potranno accedere ai nuovi alloggi con prezzo calmierato per la locazione o la vendita?

Fermo restando che per le case popolari saranno previste le usuali graduatorie, gli alloggi a prezzo calmierato saranno destinati a specifiche fasce di popolazione e nello specifico a:

lavoratori fuori sede a cui il datore di lavoro deve fornire l’alloggio;

studenti universitari;

lavoratori stagionali;

famiglie con Isee superiore a 20.000 euro.

Soprattutto quest’ultima categoria, quella delle famiglie, sarà quella a cui saranno destinate il maggior numero di case: si tratta, infatti, di coloro che hanno un reddito troppo alto per accedere alle graduatorie per le case popolari, ma con reddito troppo basso per potersi permettere un alloggio nel mercato libero. In questo caso, quindi, dovrebbe essere previsto un prezzo calmierato sia per l’affitto che per l’eventuale acquisto di un immobile. Ma bisogna poter dimostrare la reale difficoltà nell’accesso al mercato libero.

Come si dimostra la difficoltà? A spiegarlo è lo stesso decreto che sottolinea che la spesa per l’acquisto o la locazione su base annua deve superare il 30% del reddito medio disponibile della persona o del nucleo familiare.

Per quanto riguarda, invece, la nazionalità dei beneficiari, gli alloggi calmierati saranno destinati ai cittadini italiani, europei o extra Ue a patto che abbiano un permesso di soggiorno per lavorare in Italia.

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Gli altri benefici del Piano Casa

Sono previsti sgravi sia dal punto di vista fiscale che burocratico, come il dimezzamento degli oneri notarili per le compravendite, le locazioni e i mutui. Per accedervi, però, i privati dovranno attenersi alle regole previste dal Piano Casa.

A potervi accedere saranno soltanto i costruttori che si impegnano a destinare il 70% degli alloggi costruiti all’edilizia convenzionata e prevedere prezzi di vendita e locazione calmierati (almeno il 33% in meno rispetto al valore di mercato).

La Premier, Giorgia Meloni, ha detto al riguardo

Noi riteniamo un prezzo di vendita o di affitto scontato di almeno il 33% rispetto al costo di mercato. Dopodiché speriamo si possa fare anche meglio.

Le agevolazioni agli investimenti dei privati hanno lo scopo, quindi, di permettere la costruzione di alloggi da affittare o vendere ai cittadini a un prezzo più basso.