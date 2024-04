Ecco chi paga più tasse in Italia (e chi ne paga meno)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le analisi statistiche sulle dichiarazioni dei redditi e Iva presentate lo scorso anno sui redditi 2022. Chi ha versato più tasse lo scorso anno e chi ne ha pagate meno? Si tratta di una curiosità più che lecita, visto che in Italia l’evasione fiscale lascia ogni anno un buco che si fa, via via, più grande e difficilmente sanabile.

Dove si presenta maggiormente la dichiarazione dei redditi e dove si usa meno? In quale Regione si sono dichiarati più redditi e, quindi, pagate più tasse e in quale meno? I dati statistici messi a disposizione nella sezione “Statistiche fiscali” sul sito del Mef restituiscono una fotografia dell’Italia che paga le tasse. I contribuenti totali sono circa 42 milioni e hanno presentato la propria dichiarazione con i modelli Redditi Pf o 730; una parte ha presentato indirettamente la dichiarazione grazie alla Certificazione unica rilasciata dal sostituto di imposta. Vediamo i dettagli e chi ha pagato più e meno tasse.

Le tasse in numeri, chi ne ha pagate di più?

Come è stata presentata la dichiarazione dei redditi lo scorso anno? Sono stati 23,8 milioni i contribuenti che hanno utilizzato il modello 730 mentre 8,8 milioni hanno presentato il modello Redditi Pf. I restanti contribuenti (9,4 milioni) non avevano l’obbligo dichiarativo e i dati sono stati acquisiti tramite le Cu.

I contribuenti, rispetto all’anno precedente, sono aumentati dell’1,3% e a questo aumento è corrisposto anche un maggiore importo del reddito complessivo: 970,2 miliardi di euro con un 6,3% in più rispetto all’anno precedente. Il valore medio del reddito complessivo è pari a 23,650 euro a contribuente.

Dove sono state pagate più tasse? Il reddito complessivo medio varia da Regione a Regione: quella più ricca è la Lombardia con un reddito medio di 27.890 euro (ed è anche, di conseguenza, la Regione in cui sono state versate più tasse). La Regione con il reddito medio più basso è la Calabria con 17.160 euro (ed è la Regione in cui sono state versate meno tasse).

Chi sono i lavoratori più ricchi?

Da sottolineare che lavoratori dipendenti e pensionati rappresentano l’83% del reddito dichiarato e anche se complessivamente rappresentano le categorie che hanno versato più tasse, non sono allo stesso modo quelle più ricche.

In media chi guadagna di più Italia (almeno nel 2022) sono i lavoratori autonomi con un reddito medio di 64.670 euro a cui seguono i lavoratori dipendenti con un reddito medio di 22.280 euro e i pensionati con reddito medio di 19.750 euro.

Chi versa più Iva?

La statistica tiene conto anche dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva nel 2023 per l’anno di imposta 2022. Per queste dichiarazioni si registra un aumento molto lieve (0,6% in più rispetto all’anno precedente). La cosa interessante sui 4,2 milioni di contribuenti che la hanno presentata, è che circa la metà si trova tra Lazio e Lombardia.