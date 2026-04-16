Si è spento ieri, mercoledì 15 aprile 2026 all’età di 89 anni Mark Mobius, il leggendario investitore che ha fatto la storia di Wall Street e forse, ancora di più, quella dei mercati emergenti.

La notizia della sua morte è arrivata con un post pubblicato sulla sua pagina LinkedIn. Non è stata rivelata la causa del decesso.

È morto Mark Mobius, “l’Indiana Jones dei mercati emergenti”. Tra i suoi commenti, quello sul Venezuela

Tra le voci più importanti del mondo dell’alta finanza, Mark Mobius è stato ribattezzato “ l’Indiana Jones dei mercati emergenti ” e, anche, “ Il padrino dei mercati emergenti ”, per i diversi investimenti che ha lanciato in Paesi ed economie che molti investitori, negli anni passati, consideravano troppo rischiosi.

La sua grande scommessa ha preso il via nel 1987, quando ha fatto il suo ingresso in Franklin Templeton, lanciando uno dei primi fondi dedicati ai mercati emergenti, che sono stati considerati sempre di più, con il passare del tempo, asset su cui puntare. Ha ricoperto la carica di presidente esecutivo di Templeton Emerging Markets Group, dove ha lavorato per più di 30 anni.

Mobius è stato attivo nel settore fino alla fine, scovando nuove opportunità.

Risale al mese di gennaio il commento con cui, nel commentare la cacciata di Nicolas Maduro, ex Presidente del Venezuela, ha affermato che, “con la sua uscita di scena, potremmo assistere a un nuovo ordine politico ed economico, e il Paese potrebbe riaprirsi agli investitori ”.

Le sue convinzioni hanno plasmato il pensiero di una intera generazione di gestori di fondi e contribuito a iniettare miliardi di dollari in mercati che, un tempo, venivano considerati periferici.

“Se vuoi capire un mercato, inizia dalla sua gente”

Tra i suoi libri, “ The Little Book of Emerging Markets ”, pubblicato nel 2012, in cui è contenuto uno dei suoi aforismi più conosciuti dalla comunità finanziaria globale: “Se vuoi capire un mercato, inizia dalla sua gente”.

Nel libro “ Passport to Profits ” Mobius ha snocciolato un altro suo credo, scrivendo che ​“ la volatilità non è un nemico da temere ma un segnale che indica che l’opportunità è a portata di mano”.

Nato il 17 agosto del 1936 a Hempstead, nello Stato di New York, Mark Mobius ha ottenuto un PhD in economia presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Molteplici gli interessi durante la sua giovinezza, che hanno spaziato dalle arti, all’insegnamento, al marketing e alla consulenza politica, fino all’ingresso nel mondo della finanza, dove è rimasto attivo dalla fine degli anni ’80 fino agli inizi di quest’anno.

Dotato di un forte spirito pragmatico, Mark Mobius è stato sempre convinto della necessità di visitare un Paese prima di investire nei suoi asset.

Mobius e la passione-necessità per i viaggi. Visitati almeno 112 Paesi

Viaggiatore appassionato e instancabile, nella sua vita ha visitato almeno 112 Paesi, pronto ad andare a caccia di nuove opportunità che ha individuato spesso dopo averle studiate di persona, e dal vivo.

Un articolo della CNBC lo ricorda come l’investitore che è diventato, a tutti gli effetti, il volto pubblico degli investimenti nei mercati emergenti.

Mite di carattere e dotato di una vasta conoscenza, Mark Mobius è riuscito a convincere gli investitori occidentali a puntare su diversi mercati emergenti, nonostante l’iniziale scetticismo, legato ai rischi politici, alla volatilità delle valute e alle governance spesso opache.

Tra gli altri suoi aforismi, il seguente, che ha confermato l’importanza, a suo avviso, di vedere le cose sempre con i propri occhi: