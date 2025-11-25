Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Sponsorizzato

È l’oggetto del desiderio di milioni di uomini. Oggi col Black Friday lo paghi 370 euro in meno

Pasquale Conte

25 Novembre 2025 - 16:02

Continuano i grandi sconti del Black Friday. Solo oggi, questo articolo amatissimo dagli uomini è in sconto con un ribasso totale pari a ben 370 euro.

È l’oggetto del desiderio di milioni di uomini. Oggi col Black Friday lo paghi 370 euro in meno

Seguici su

Smartphone, tablet, PC, Smart TV, ma non solo. Il Black Friday interessa qualsiasi categoria merceologica e nessuno rimane scontento. Come ormai da tradizione, tutti i principali punti di vendita fisici o online mettono a disposizione dei consumatori sconti pazzeschi e da non lasciarsi scappare, validi sia per tutto il periodo dedicato al venerdì nero sia solo per poche ore.

Proprio poco fa, è arrivata una promozione che sicuramente farà felici milioni di uomini in tutto il mondo. Uno dei prodotti più desiderati per la cura personale e per il benessere è in offerta a un prezzo che mai si era visto prima, si tratta di un minimo storico perfetto per fare un regalo di Natale a un proprio parente o per godersi uno degli elettrodomestici migliori che ci siano sul mercato.

leggi anche

Oggi col Black Friday risparmi quasi 1.000 euro su questo tablet+PC
Oggi col Black Friday risparmi quasi 1.000 euro su questo tablet+PC

Braun Serie 9 Pro+ in offerta super su Amazon

Braun Serie 9 PRO+

249,99 € 619,99 €

Siamo di fronte a una delle offerte più convenienti di tutto il Black Friday di Amazon. La catena di e-commerce ha lanciato uno sconto esclusivo per un articolo perfetto per chi ama curare la propria barba nel minimo dettaglio: il rasoio elettrico Braun Serie 9 PRO+.

Solo per oggi, lo trovi in offerta al prezzo di 249,99 euro. Lo sconto applicato è pari al 60%, con un risparmio garantito di 370 euro. Il costo di listino consigliato da Braun è infatti di 619,99 euro, quasi 3 volte in più rispetto a quello proposto da Amazon per questa pazza finestra di ribassi.

Ma c’è anche un altro aspetto molto interessante. Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime, puoi ricevere il pacco a casa comodamente in giornata tra le ore 18:00 e le 22:00. Ti basta completare l’ordine in tempo e inserire un indirizzo di consegna valido.

Le caratteristiche del rasoio elettrico più amato

Il Braun Serie 9 Pro+ è di gran lunga tra i rasoi elettrici migliori che si possano trovare sul mercato. La stessa azienda garantisce la miglior rasatura in assoluto, con una protezione della pelle studiata in laboratorio. Delicato a ogni passata, dispone della massima efficienza per tutte le aree del viso e densità della barba.

Una grande novità è la tecnologia Protect & Shave, progettata prima per non tirare o strappare i peli e poi per garantire una rasatura fino a 0,0 mm, profonda e delicata. I peli si ritirano, lasciando la pelle protetta. All’interno della confezione, ci sono 6 lame di precisione ultra sottili, un regola barba e una testina di ricambio extra.

Non manca la base di ricarica, per avere fino a 60 minuti di utilizzo per via della batteria di ultima generazione installata al suo interno. Con l’acquisto, puoi infine godere di 5 anni di garanzia offerta da Braun.

leggi anche

Black Friday di Amazon, tutti i prodotti Dyson in offerta adesso
Black Friday di Amazon, tutti i prodotti Dyson in offerta adesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Amazon
# Black Friday
# Amazon Affiliate

Iscriviti a Money.it

FT logo

La verità sulla disoccupazione dei laureati: i dati raccontano un’altra storia

Non sono i laureati a soffrire di più nel mercato del lavoro del 2025, ma i (…)

25 novembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 28/11/2025 Sei favorevole all’educazione sessuale a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa

Tecnologia

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa
10 prodotti scontatissimi da comprare oggi con il Black Friday Amazon

Tecnologia

10 prodotti scontatissimi da comprare oggi con il Black Friday Amazon

Correlato

Offerte Black Friday da non perdere a meno di 20 euro

Tecnologia

Offerte Black Friday da non perdere a meno di 20 euro