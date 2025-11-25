È l’oggetto del desiderio di milioni di uomini. Oggi col Black Friday lo paghi 370 euro in meno

Smartphone, tablet, PC, Smart TV, ma non solo. Il Black Friday interessa qualsiasi categoria merceologica e nessuno rimane scontento. Come ormai da tradizione, tutti i principali punti di vendita fisici o online mettono a disposizione dei consumatori sconti pazzeschi e da non lasciarsi scappare, validi sia per tutto il periodo dedicato al venerdì nero sia solo per poche ore.

Proprio poco fa, è arrivata una promozione che sicuramente farà felici milioni di uomini in tutto il mondo. Uno dei prodotti più desiderati per la cura personale e per il benessere è in offerta a un prezzo che mai si era visto prima, si tratta di un minimo storico perfetto per fare un regalo di Natale a un proprio parente o per godersi uno degli elettrodomestici migliori che ci siano sul mercato.

Braun Serie 9 Pro+ in offerta super su Amazon

Siamo di fronte a una delle offerte più convenienti di tutto il Black Friday di Amazon. La catena di e-commerce ha lanciato uno sconto esclusivo per un articolo perfetto per chi ama curare la propria barba nel minimo dettaglio: il rasoio elettrico Braun Serie 9 PRO+.

Solo per oggi, lo trovi in offerta al prezzo di 249,99 euro. Lo sconto applicato è pari al 60%, con un risparmio garantito di 370 euro. Il costo di listino consigliato da Braun è infatti di 619,99 euro, quasi 3 volte in più rispetto a quello proposto da Amazon per questa pazza finestra di ribassi.

Ma c’è anche un altro aspetto molto interessante. Grazie all’abbonamento ad Amazon Prime, puoi ricevere il pacco a casa comodamente in giornata tra le ore 18:00 e le 22:00. Ti basta completare l’ordine in tempo e inserire un indirizzo di consegna valido.

Le caratteristiche del rasoio elettrico più amato

Il Braun Serie 9 Pro+ è di gran lunga tra i rasoi elettrici migliori che si possano trovare sul mercato. La stessa azienda garantisce la miglior rasatura in assoluto, con una protezione della pelle studiata in laboratorio. Delicato a ogni passata, dispone della massima efficienza per tutte le aree del viso e densità della barba.

Una grande novità è la tecnologia Protect & Shave, progettata prima per non tirare o strappare i peli e poi per garantire una rasatura fino a 0,0 mm, profonda e delicata. I peli si ritirano, lasciando la pelle protetta. All’interno della confezione, ci sono 6 lame di precisione ultra sottili, un regola barba e una testina di ricambio extra.

Non manca la base di ricarica, per avere fino a 60 minuti di utilizzo per via della batteria di ultima generazione installata al suo interno. Con l’acquisto, puoi infine godere di 5 anni di garanzia offerta da Braun.