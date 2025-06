«È il primo al mondo a riuscirci». La Spagna svela un sottomarino con capacità mai viste prima

La Spagna ha raggiunto una svolta epocale nell’innovazione marittima con la costruzione del nuovo sottomarino S-81 Isaac Peral. È un sottomarino molto particolare perché non dipende dai combustibili fossili. È la prima imbarcazione al mondo capace di produrre idrogeno a bordo. Una capacità rivoluzionaria resa possibile grazie al sistema BEST AIP, che converte il bioetanolo in idrogeno attraverso un processo tecnologico avanzato, frutto di anni di ricerca e sviluppo.

A differenza di altri sottomarini basati esclusivamente sulla propulsione diesel-elettrica, l’S-81 è l’unico al mondo in grado di generare elettricità durante l’immersione. Questo consente di estendere significativamente l’autonomia subacquea, ben oltre quella dei sottomarini non nucleari tradizionali. Il mezzo può rimanere immerso per settimane senza riemergere, un vantaggio strategico decisivo in ambito militare e operativo.