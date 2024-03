Dune 2 fa record di incassi: il ritorno della sala cinematografica

“ Dune: Parte Due ” ha superato anche le più ottimistiche aspettative al botteghino, incassando 81,5 milioni di dollari negli USA durante il suo primo weekend. L’epopea fantascientifica diretta da Denis Villeneuve ha incassato 97 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, portando il totale a 178 milioni di dollari in tutto il mondo.

In Italia, Dune 2 ha sfiorato i 4 milioni di euro, portando il totale di incassi nelle sale a 7,8 milioni: un weekend migliore del 13,6% rispetto all’anno scorso.

Il sequel dell’acclamato Dune sta andando molto meglio del primo capitolo. Dune 1 ha incassato 41 milioni di dollari negli USA nel suo primo weekend, anche se probabilmente i numeri erano ancora attenuati dalla pandemia.

Warner Bros, lo studio di produzione del film, si aspettava un botteghino molto più basso a 65 milioni di dollari per il primo fine settimana. Altri hanno suggerito che avrebbe potuto arrivare fino a massimo 80 milioni di dollari.

Grazie a questi incassi record, la Warner Bros si aggiudica il suo miglior weekend nell’era post-pandemia. Lo studio sta attraversando una profonda crisi finanziaria e creativa, con trattative per una fusione/vendita in cantiere per il 2025.

In ogni caso, il successo di Dune 2 era tutt’altro che certo. La durata di quasi 3 ore, le inquadrature tipicamente lente e lunghe e l’uscita vicino a un film Marvel avrebbero scoraggiato qualsiasi produttore solo un paio di anni fa.

Invece, Dune: Parte 2 ha demolito “ Madame Web ” della Marvel e il suo «misero» botteghino mondiale da 91 milioni di dollari.

«Il pubblico sta rispondendo alla combinazione tra la capacità di Denis Villeneuve di raccontare una storia in un modo straordinario e il cast straordinario», ha affermato Jeff Goldstein, presidente della distribuzione nazionale della Warner.

C’è anche il semplice fatto che il pubblico è attratto dalla sala cinematografica come mai visto prima dalla pandemia. Vanity Fair ha riferito che IMAX e 70 mm, ossia le sale che garantiscono la migliore esperienza audiovisiva possibile, ammontano al 48% delle vendite di Dune 2 negli USA.

La strategia della Warner di pubblicare simultaneamente Dune 1 in streaming su HBO Max si è rivelata infruttuosa. Dune 2 ha invece dimostrato alla Warner Bros che il pubblico rinuncerà alla comodità per vivere un film che deve essere visto nelle sale.

Dune 2 non è ancora uscito in streaming ma è riuscito comunque a superare le aspettative del botteghino.

In un mondo post-pandemia, film come Dune 2 attirano il pubblico al cinema, il che aumenta quindi le visualizzazioni in streaming. Rilasciare un film di successo nelle sale e trasmetterlo contemporaneamente in streaming è semplicemente una strategia fallimentare.

Dune 2 è il primo grande successo al botteghino dopo il The Ears Tour dello scorso ottobre. L’epopea di Villeneuve sarebbe dovuto uscire l’anno scorso, ma è stato rimandato dagli scioperi di Hollywood.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-03-04 12:23:22. Titolo originale: Dune 2 breaks box office expectations in major victory for Warner Bros