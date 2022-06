DR Automobiles Groupe presenta al MIMO 2022 i nuovi brand Sportequipe e ICKX

DR Automobiles Groupe in occasione della seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show 2022, presenta i nuovi brand Sportequipe e ICKX. Con un attuale quota di mercato pari all’1,5%, il gruppo molisano è presente in Italia da oltre 15 anni.

Al MIMO 2022 DR Automobiles Groupe lancia due nuovi brand nell’ottica di ampliare la propria offerta sul mercato, posizionandosi così, con i marchi Sportequipe e ICKX in una fascia di mercato più alta rispetto ai brand generalisti EVO e DR.

Evo è un brand entry-level i cui modelli sono proposti a un prezzo di mercato compreso tra i 15.000 e i 20.000 euro, con DR si sale di livello arrivando fino a un massimo di 30.000 euro, passando alla Sportequipe l’offerta prevede una forbice di prezzo che oscilla tra i 30.000 e i 40.000 euro, mentre per ICKX si superano i 50.000 euro.

DR Automobiles Groupe sbarca in Spagna, Francia e Germania

DR 7.0

A partire dal secondo semestre dell’anno, DR commercializzerà la sua gamma anche in diversi mercati europei tra cui Spagna, Francia e Germania. Per i marchi Sportequipe e ICKX prevista una propria rete vendita dedicata, elemento che consentirà di differenziarsi rispetto alla EVO e DR.

Nel sito DR Automobiles Groupe (Molise), è in corso un ampliamento del plant produttivo, l’obiettivo è quello di aumentare la capacità produttiva, prevista anche la realizzazione di un impianto dedicato esclusivamente all’assemblaggio di auto full electric.

Anche il nuovo magazzino ricambi centrale è in fase di realizzazione, completamente automatizzato, consentirà di far fronte alle esigenze di un parco circolante, che mese dopo mese, aumenta considerevolmente.

DR Automobiles Groupe lancia il marchio Sportequipe

Il marchio Sportequipe è sinonimo di Competizione, una gamma che già in fase di partenza prevede un’offerta estremamente ampia, così articolata:

quattro SUV;

un pick-up;

una city car.

Sportequipe 1

La Sportequipe 1 è una citycar lunga 3,2 metri, è completamente elettrica e ha un’autonomia di 250 km, è dotata di telaio in alluminio, sospensioni anteriori MacPherson e posteriori a ruote indipendenti. Il suo peso complessivo è di 1.050 kg.

Ha un motore da 45 kW per una coppia massima di 150 Nm, raggiunge una velocità massima di 120 km per uno 0 - 50 km/h in 5 secondi, per quanto concerne i tempi di ricarica, in sole 5 ore è possibile ricaricare in presenza di corrente continua, con una colonnina fast da 50 kW impiega circa mezz’ora.

Ricca la sua dotazione che comprende climatizzatore, wireless smartphone charger e connettività Apple CarPlay e Android Auto.

La Sportequipe 1 sarà prodotta entro fine 2022.

Sportequipe 5

Sportequipe 5 è un SUV lungo 4,32 metri, spinto da un motore turbo benzina da 1.5 litri da 154 cavalli, disponibile in gamma anche due varianti più potenti da 200 e 260 cavalli, entrambe abbinate a un cambio CVT a 9 rapporti. La sua dotazione include una telecamera a 360 gradi, schermo touch da 12.3 pollici, tetto apribile elettrico (optional) e sensori TPMS. Arriverà a settembre.

Sportequipe 6

Sportequipe 6 è un SUV lungo 4,5 metri, monta un motore turbo benzina da 200 cavalli per 290 Nm di coppia massima, ha un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Alla ricca dotazione si aggiungono i cerchi da 20 pollici, sensori parcheggio anteriori e posteriori, Hill Holder Control, Hill Descent Control e pacchetto sicurezza. A partire dal mese di settembre sarà proposta anche con motorizzazione bifuel benzina / GPL e motore 2 litri da 260 cavalli.

leggi anche Nissan al Mimo 2022 presenta la nuova Ariya

Sportequipe 7

La Sportequipe 7, vettura che ha partecipato alla Premiere Parade è un maxi SUV da 4.7 metri da 160 cavalli con cambio DCT e frizione a secco a 6 rapporti. Ha una velocità massima di 190 km/h, sospensioni indipendenti e barra stabilizzatrice antirollio. Sarà disponibile da settembre 2022 anche con motorizzazione bifuel e motori turbo benzina da 200 e 260 cavalli.

Sportequipe K

Sportequipe K è un pick-up da 5 posti, lungo 5.315 mm, largo 1.830 mm e alto 1.815 mm, spinto da un motore 2 litri common rail da 136 cavalli e cambio manuale a 6 marce. Pesa 2.040 kg e può rimorchiare fino a 2.000 kg, ha la trazione integrale e le marce ridotte inseribili elettronicamente, il servosterzo è idraulico. Secondo i dati ufficiali la K riesce a superare una pendenza massima del 30%, ha un angolo di attacco di 31 gradi e uno di uscita di 24 gradi.

DR Automobiles Groupe lancia il marcio ICKX

ICKX K2

Debutta sul territorio italiano la nuova K2, un off-road puro spinto da un motore 2 litri common rail Euro 6d con filtro antiparticolato, da 162 cavalli, abbinato a un cambio automatico DCT a 8 rapporti.

Un vero fuoristrada disponibile anche con motorizzazione bifuel benzina / GPL. Nel completo equipaggiamento di serie rientrano i cerchi in lega da 20 pollici, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico bi-zona, il cruise control, sensori parcheggio, telecamera posteriore e Hill Descent Control.