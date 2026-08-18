Anche per la stagione 2026/2027, tornano le domande più classiche per i tifosi italiani: dove si vedrà la Serie A in TV e quanto costerà seguirla dall’inizio alla fine? Il campionato prende il via il 22 agosto e, come nelle ultime due stagioni, sarà DAZN a detenere l’esclusiva sulla quasi totalità delle partite, con Sky e NOW che ne trasmetteranno 3 su 10 ogni giornata.

L’assetto dei diritti televisivi, assegnato fino al 2029, non è cambiato. L’unica differenza riguarda i listini, con DAZN che ha aggiornato i costi a ridotto del fischio d’inizio. Rispetto a due stagioni fa, oggi l’offerta include cinque formule pensate per ogni tipo di consumatore. E poi si aggiungono le alternative di Sky, NOW e TimVision.

Cosa scegliere? In questa guida, ti elenchiamo tutti i prezzi ufficiali e le alternative per poter seguire tutto il calcio italiano ed estero con la miglior formula possibile.

Chi ha i diritti TV della Serie A 2026/2027

I diritti TV della Serie A per il quinquennio 2024-2029 sono stati assegnati nell’ottobre 2023 al tandem formato da DAZN e Sky, per un valore complessivo di circa 900 milioni di euro a stagione.

La stagione in arrivo è quindi la terza delle cinque previste dall’accordo, senza nuove assegnazioni né cambi di operatore.

DAZN rimane l’emittente principale, con un investimento stimato in circa 700 milioni di euro a stagione, mentre Sky partecipa con circa 200 milioni di euro all’anno per una quota più limitata di partite. Anche l’accordo tra DAZN e TimVision, che permette di abbinare l’abbonamento calcistico ad altri contenuti di intrattenimento, è stato confermato per il campionato 2026/2027.

Dove vedere la Serie A 2026/2027

Per la sesta stagione consecutiva DAZN trasmette tutte le partite della Serie A, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky per ogni turno di campionato. Sky e NOW mandano invece in onda 3 partite a giornata: il match del sabato alle 20:45, quello della domenica alle 18:00 e il posticipo del lunedì alle 20:45.

Per poter seguire l’intero campionato, l’unica strada è dunque quella di sottoscrivere un abbonamento DAZN nei piani che includono tutta la Serie A. Chi si accontenta di tre partite a turno può invece scegliere Sky o NOW, spesso a un costo inferiore.

Quanto costa la Serie A nel 2026/2027

L’assetto dei diritti non cambia rispetto alle ultime due stagioni, ma sono già stati annunciati aumenti dei prezzi per gli abbonamenti. DAZN ha infatti comunicato un rincaro per i piani Full e Family a partire dal 16 agosto, esteso progressivamente anche a chi ha già un piano attivo.

Restano invece invariati i prezzi dei piani Goal, Sports e MyClubPass. Vediamo allora nel dettaglio i prezzi degli abbonamenti a DAZN, Sky, NOW e TimVision per la Serie A, per capire quanto può costare seguire in Italia le partite del campionato.

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DAZN

DAZN offre ben cinque pacchetti in abbonamento.

A partire da DAZN MyClubPass, che permette di seguire solo le partite della propria squadra del cuore di Serie A, oltre a highlights e contenuti gratuiti su due dispositivi connessi alla stessa rete domestica. Il costo è di 29,99 euro al mese per il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi e di 329 euro, pari a circa 27,42 euro al mese, per il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione.

DAZN Goal include 3 partite di Serie A su 10 a turno, oltre a Serie BKT, LaLiga e Coppa del Re, su due dispositivi connessi alla stessa rete domestica. Il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mesi costa 13,99 euro al mese, mentre il piano mensile senza vincoli sale a 19,99 euro al mese.

DAZN Full include tutta la Serie A, la Serie BKT, LaLiga e altri contenuti sportivi, con visione su due dispositivi contemporaneamente sulla stessa rete domestica. Il piano annuale con permanenza di 12 mesi dilazionato costa 36,99 euro al mese, mentre il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 379 euro, pari a 31,58 euro al mese. Il piano mensile parte da 46,99 euro al mese senza vincoli.

DAZN Family include tutti i contenuti del piano Full, con visione su due dispositivi in contemporanea anche su due reti internet diverse. Il piano annuale con permanenza di 12 mesi dilazionato costa 61,99 euro al mese, il piano annuale con pagamento anticipato costa 619 euro, pari a circa 51,58 euro al mese. Il piano mensile costa 71,99 euro al mese senza vincoli.

DAZN Sports è un piano che non ti permette di seguire la Serie A. Dà accesso a basket, volley, tennis su Eurosport, UFC, Boxe ed NFL. Costa 11,99 euro al mese in formula annuale, 14,99 euro al mese in formula mensile.

TimVision

Anche quest’anno, per quanto riguarda la Serie A, DAZN ha stretto una partnership con TimVision. L’offerta principale, riservata ai nuovi clienti con una linea di connettività TIM attiva, unisce TIMVISION Play, DAZN MyClubPass, Amazon Prime e Infinity+ a partire da 14,99 euro al mese per i primi tre mesi, per un totale annuo 314,88 euro anziché 359,88 euro.

Da fine luglio 2026 è disponibile anche il pacchetto TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile, più economico, che consente di seguire solo la propria squadra del cuore esclusivamente da smartphone al prezzo di 9,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza.

Se invece desideri il piano Full di DAZN c’è il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime che costa 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi anziché 36,99 euro, con un risparmio del 65%.

Sky

Sky continuerà a trasmettere tre partite ogni giornata in co-esclusiva, grazie al suo esborso di 200 milioni di euro a stagione. Si tratta dell’anticipo delle 20:45 di sabato, della partita delle 18:00 di domenica e del posticipo delle 20:45 del lunedì, oltre a tutta la Serie C, le migliori sfide di Premier League fino al 2027/2028 e la Bundesliga fino al 2028/2029.

L’abbonamento a Sky Calcio è oggi proposto solo in bundle con Sky TV e/o Sky Sport. L’offerta in corso porta il costo complessivo a 29,99 euro al mese anziché 59,90 euro, per i primi 18 mesi con profilo Sky Smart. Sky TV + Sky Calcio è in promozione a 15,99 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 33,00 euro.

Per i nuovi clienti c’è anche Prova Sky, per poter testare tutti i pacchetti a 9,00 euro per i primi 30 giorni, senza vincoli di rinnovo.

NOW

Chi preferisce lo streaming, senza bisogno né di parabola né di decoder, può affidarsi a NOW, la piattaforma di Sky. Il Pass Sport, che include le stesse tre partite di Serie A a turno, oltre a Champions League, Europa League e Conference League, ha un prezzo di listino pari a 29,99 euro al mese, spesso in promozione per i nuovi abbonati a partire da 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Esiste anche un pacchetto più completo, il Pass Offerta Completa con sport, cinema e intrattenimento. Quanto costa? Di listino ha un prezzo di 41,99 euro al mese, ma spesso è acquistabile in promo a 27,99 euro al mese per il primo anno.