Dove è stata girata l’Amica Geniale 4, i luoghi da visitare per rivivere la serie

L’Amica Geniale è una delle fiction Rai di maggior successo degli ultimi anni. Ispirata ai racconti della scrittrice Elena Ferrante, ripercorre la storia di Lila e Lenù, due bambine cresciute nella Napoli degli anni 50 tra varie difficoltà e voglia di riscatto. Quella che sta andando in onda in queste settimane su Rai Uno è la quarta stagione della serie. Questa sarà l’ultima e porterà al termine il viaggio delle due bambine ormai diventate adulte.

La quarta stagione mostra le due protagoniste ormai adulte. Elena ha lasciato Napoli, è diventata una scrittrice affermata, si è sposata, ha avuto due figlie e si è poi separata per inseguire il suo amore giovanile. Lila invece è rimasta a Napoli ed è diventata un’imprenditrice informatica. L’Amica Geniale 4 si differenzia dalle altre tre stagioni oltre che per alcuni protagonisti che sono cambiati, anche per la regia. Al posto di Saverio Costanzo, regista delle altre stagioni, dietro la macchina da presa è arrivata Laura Bispuri. «L’Amica Geniale è stata un’avventura enorme, una sfida grandissima. Da una parte avevo un rispetto quasi ossequioso per il passato dei personaggi e il modo in cui Saverio Costanzo aveva costruito il loro mondo, e quindi desideravo entrare quasi in punta di piedi nella serie. Allo stesso tempo, però, volevo che ci fosse qualcosa di mio. Sentivo una spinta alla novità. Del resto, il cambio di cast imponeva la necessità di apportare delle modifiche, così ho inseguito un’armonia costante cercando di portare il mio stile, che si identifica con la mia sensibilità», ha detto in merito al lavoro fatto con l’Amica Geniale 4.

Ma non solo interpreti e regista. A cambiare in questa quarta stagione sono state anche le scenografie, gli arredi, i costumi e i colori. Questo a causa del passaggio temporale dagli anni 50 agli anni 80 per finire ai giorni nostri.

I luoghi dove è stata girata l’Amica Geniale 4

Il set principale delle prime tre stagioni de L’Amica Geniale è stato Napoli, in particolare il rione Luzzatti nel quartiere napoletano di Poggioreale. Riportare il rione agli anni 50 non è stato chiaramente possibile, così il tutto è stato ricreato in un’area di 20mila metri quadrati fuori Caserta, a Marcianise, nell’ex fabbrica Saint-Gobain.

In questa quarta stagione Napoli, anche se una delle protagoniste si trasferisce, resta sempre location principale. Il set si svilupperà tra le colline di Posillipo, via Petrarca, per scendere poi verso i luoghi più importanti di Napoli come piazza del Plebiscito, piazza Mercato, il lungomare Francesco Caracciolo, piazza Dante, largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove ha sede l’università Federico II.

Alcune scene sono state girate anche a Caserta, tra la centralissima Corso Trieste, piazza Dante e l’area antistante la Reggia di Caserta. E poi anche Torino e Firenze. Questi sono i luoghi protagonisti della quarta stagione della fiction che andrà in onda ogni lunedì per 5 settimane su Rai Uno.