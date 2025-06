Dove puoi avere il massimo dalla tua vacanza spendendo meno

Giugno è iniziato da pochi giorni ma moltissime persone non hanno ancora deciso dove passare le prossime vacanze estive. Purtroppo, però, prenotare in questi giorni potrebbe essere un rischio. I posti rimasti sono pochi e, ovviamente, costano moltissimo.

Per fortuna arriva in aiuto ai ritardatari e ai meno organizzati, un studio statistico tedesco che ha recentemente messo in fila le destinazioni di viaggio più convenienti e quelle più costose di questo 2025. Scopriamo quali sono.

Lo studio tedesco sulle mete turistiche più convenienti Pochi giorni fa l’Ufficio Federale di Statistica tedesco ha pubblicato un interessante report relativo ai prezzi di ristoranti e alberghi nei principali Paesi del Vecchio Continente. Da quello che emerge, le destinazioni europee più convenienti di quest’anno sono Albania e Bulgaria. In questi due Paesi le vacanze costano rispettivamente il 52% e il 51% in meno rispetto a quelle in Germania. E non sono le uniche mete turistiche interessanti per chi vuole godersi una vacanza con un occhio al risparmio. I prezzi sono decisamente interessanti anche in Montenegro (-42% rispetto a quelli tedeschi), in Portogallo (-35%), in Repubblica Ceca (-33%) e in Turchia (-31%).

Le mete turistiche più care del 2025 Lo studio, basato su dati Eurostat, ha messo in fila anche i luoghi più cari dell’anno per quanto riguarda le vacanze. A dominare la classifica sono i Paesi del nord Europa e la Svizzera. Il Paese dei Cantoni è il più caro in assoluto, con prezzi di strutture ricettive e ristoranti superiori del 50% rispetto a quelli tedeschi. Da escludere, se vogliamo risparmiare per la vacanza, anche l’Islanda (+49%), la Danimarca (+28%) e la Norvegia (+25%). Prezzi in linea con quelli della Germania, invece, per 3 dei principali Paesi “turistici”: Francia, Spagna e Italia.