Non esistono segreti per diventare ricchi. Eppure, se interrogata a riguardo, l’intelligenza artificiale generativa fornisce diversi spunti interessanti che possono, complici una posizione di partenza privilegiata, costanza e un pizzico di fortuna, aiutare a raggiungere l’obiettivo.

Il questo modo sempre più connesso non è difficile trovare informazioni e consigli su come avere più soldi. Il web e i social ne sono pieni, dai contenuti dei soprannominati “fuffa guru” alle guide sponsorizzate dove è assai difficile distinguere tra finzione e realtà.

Ma l’AI ha dalla sua l’accesso di miliardi di dati e testi da poter analizzare per scovare i “segreti” per guadagnare e fare soldi.

Se si procede con un prompt chiaro e customizzato, il vantaggio di usare l’AI sta tutto nella personalizzazione della risposta, armonizzata alle esigenze dell’utente, anche se le consulenze dei professionisti viaggiano (ancora per poco?) su un altro livello.

Ma c’è un dato di fatto innegabile: dall’ottimizzazione degli investimenti alla gestione delle spese quotidiane, l’AI è in grado di dare suggerimenti utili e concreti che promettono di trasformare il nostro rapporto con il denaro.

E allora come investire oggi per diventare ricchi secondo l’AI?

Dove investire per diventare ricchi (secondo l’intelligenza artificiale)

Interrogata alla ricerca di qualche consiglio per approcciarsi al mondo degli investimenti, l’AI che abbiamo consultato sottolinea immediatamente l’importanza del potere dell’interesse composto.

Lo definisce uno dei concetti fondamentali per creare ricchezza. In parole povere, consiste nel reinvestire i rendimenti ottenuti dagli investimenti iniziali per generare profitti aggiuntivi.

Per chiarire il concetto, l’AI fa un esempio: immaginiamo di effettuare un investimento iniziale di 10.000 euro in un fondo indicizzato con un rendimento medio annuo del 7%. Dopo 30 anni, senza versare ulteriori contributi, quell’investimento salirebbe oltre i 76.000 euro grazie agli interessi composti. L’intelligenza artificiale sottolinea l’importanza di iniziare a investire il prima possibile e di rimanere costanti con i versamenti.

Approfondiamo allora il mondo dei fondi indicizzati, che l’AI definisce come “un tipo di fondo comune di investimento o fondo negoziato in borsa (ETF) che si propone di replicare il comportamento di un indice di mercato specifico, come l’S&P 500, il FTSE MIB, o il NASDAQ”.

Tra i punti di forza spicca il fatto che consentano agli investitori di diversificare il proprio portafoglio senza dover scegliere singoli titoli azionari da comprare. Anche Warren Buffett, uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi, raccomanda da sempre i fondi indicizzati alla maggior parte degli investitori.

I fondi indicizzati non solo riducono il rischio diversificando gli investimenti in un’ampia gamma di società, ma in genere hanno anche commissioni inferiori rispetto ai fondi gestiti attivamente. Diversificazione e costi bassi, dunque: l’ideale per gli investitori che cercano un percorso semplice verso l’accumulo di ricchezza, secondo l’AI.

Anche l’investimento nel settore immobiliare è un’altra strategia consigliata dall’AI. L’acquisto di immobili da affittare o da rivendere a fini speculativi quando i prezzi di mercato saranno aumentati può fornire un reddito passivo stabile e un apprezzamento del capitale a lungo termine. Ma chi non ha capitale per acquistare proprietà sull’unghia troverà una soluzione nei fondi comuni di investimento immobiliare (REIT).

I REIT consentono agli investitori di acquistare azioni all’interno di portafogli con proprietà commerciali, residenziali o industriali, e forniscono un flusso costante di dividendi, garantendo anche una certa diversificazione nel settore immobiliare.