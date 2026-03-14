Continua a salire il prezzo di benzina e diesel: ecco le regioni più convenienti in Italia oggi 14 marzo.
La guerra in Iran sta lasciando pesanti strascichi soprattutto sul mercato energetico, con il prezzo del petrolio che, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, sta raggiungendo quotazioni record sui mercati di riferimento. Il 13 marzo, per la prima volta, il petrolio Brent ha chiuso sopra i 100 dollari al barile, una soglia che non veniva superata da luglio 2022. È vero che nelle giornate precedenti la quotazione aveva già toccato i 100 dollari, ma non era mai riuscita a chiudere stabilmente sopra questo livello.
A schizzare verso l’alto sono anche le quotazioni dei prodotti raffinati: la benzina ha superato i 1.000 dollari a tonnellata, cosa che non accadeva da settembre 2023, mentre il gasolio ha superato i 1.200 dollari a tonnellata, livelli che non si vedevano da ottobre 2022. Di conseguenza, a pagarne il prezzo sono soprattutto gli automobilisti, con il costo di benzina e diesel alla pompa che aumenta giorno dopo giorno.
Per quanto riguarda il diesel, la soglia dei due euro al litro è già stata superata nei giorni scorsi e la tendenza resta al rialzo. Lo stesso vale per la benzina, che in Italia si mantiene comunque su una quotazione media di circa 20 centesimi in meno rispetto al gasolio, ma con un trend in costante crescita. Vediamo quindi, sulla base dei dati aggiornati al 14 marzo 2026, dove conviene fare rifornimento in Italia, utilizzando le informazioni pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio portale.
Dove costa meno fare rifornimento oggi
Guardando il quadro generale della situazione italiana, le Marche risultano oggi la regione più conveniente per fare rifornimento di benzina, gasolio e metano. Al contrario, in Provincia di Bolzano, Valle d’Aosta, Sicilia e Calabria il costo del carburante è mediamente più alto.
Analizzando i dati del Mimit, per quanto riguarda la benzina in modalità self service, le Marche guidano la classifica con il prezzo medio più basso. Bene anche Umbria, Lazio e Abruzzo, tutte con valori molto vicini tra loro.
- Marche: 1.814 euro/litro
- Umbria: 1.817
- Lazio: 1.818
- Abruzzo: 1.819
- Veneto: 1.827
- Sardegna: 1.830
- Piemonte: 1.832
- Toscana: 1.832
- Campania: 1.834
- Emilia Romagna: 1.834
- Lombardia: 1.834
- Puglia: 1.839
- Molise: 1.842
- Friuli Venezia Giulia: 1.844
- Liguria: 1.850
- Provincia di Trento: 1.854
- Sicilia: 1.855
- Valle d’Aosta: 1.859
- Basilicata: 1.862
- Calabria: 1.864
- Provincia di Bolzano: 1.879
Anche sul gasolio le Marche risultano la regione più conveniente:
- Marche: 2.036 euro/litro
- Umbria: 2.044
- Abruzzo: 2.047
- Lazio: 2.052
- Puglia: 2.053
- Sardegna: 2.054
- Molise: 2.055
- Toscana: 2.059
- Campania: 2.061
- Veneto: 2.063
- Emilia Romagna: 2.065
- Lombardia: 2.067
- Piemonte: 2.067
- Basilicata: 2.068
- Liguria: 2.068
- Calabria: 2.074
- Sicilia: 2.078
- Provincia di Trento: 2.081
- Friuli Venezia Giulia: 2.085
- Valle d’Aosta: 2.088
- Provincia di Bolzano: 2.100
Sul GPL cambia invece la geografia dei prezzi. La regione più economica oggi è la Campania, seguita da Puglia e Piemonte. All’opposto, Sardegna e Valle d’Aosta risultano le più care.
- Campania: 0.660 euro/litro
- Puglia: 0.668
- Piemonte: 0.683
- Emilia Romagna: 0.684
- Lazio: 0.684
- Lombardia: 0.687
- Friuli Venezia Giulia: 0.689
- Basilicata: 0.691
- Veneto: 0.696
- Umbria: 0.700
- Toscana: 0.703
- Marche: 0.707
- Molise: 0.708
- Abruzzo: 0.710
- Provincia di Trento: 0.734
- Calabria: 0.744
- Sicilia: 0.763
- Liguria: 0.784
- Provincia di Bolzano: 0.792
- Sardegna: 0.805
- Valle d’Aosta: 0.822
Per il metano le Marche tornano davanti a tutti, seguite da Molise e Abruzzo. In fondo alla classifica spicca la Sicilia, che registra il prezzo più alto.
- Marche: 1.410 euro/kg
- Molise: 1.423
- Abruzzo: 1.437
- Veneto: 1.443
- Umbria: 1.444
- Emilia Romagna: 1.449
- Friuli Venezia Giulia: 1.456
- Campania: 1.461
- Lombardia: 1.478
- Liguria: 1.490
- Piemonte: 1.493
- Basilicata: 1.517
- Toscana: 1.525
- Provincia di Trento: 1.531
- Lazio: 1.594
- Calabria: 1.595
- Puglia: 1.609
- Provincia di Bolzano: 1.660
- Sicilia: 1.781
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