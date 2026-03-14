La guerra in Iran sta lasciando pesanti strascichi soprattutto sul mercato energetico, con il prezzo del petrolio che, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, sta raggiungendo quotazioni record sui mercati di riferimento. Il 13 marzo, per la prima volta, il petrolio Brent ha chiuso sopra i 100 dollari al barile, una soglia che non veniva superata da luglio 2022. È vero che nelle giornate precedenti la quotazione aveva già toccato i 100 dollari, ma non era mai riuscita a chiudere stabilmente sopra questo livello.

A schizzare verso l’alto sono anche le quotazioni dei prodotti raffinati: la benzina ha superato i 1.000 dollari a tonnellata, cosa che non accadeva da settembre 2023, mentre il gasolio ha superato i 1.200 dollari a tonnellata, livelli che non si vedevano da ottobre 2022. Di conseguenza, a pagarne il prezzo sono soprattutto gli automobilisti, con il costo di benzina e diesel alla pompa che aumenta giorno dopo giorno.

Per quanto riguarda il diesel, la soglia dei due euro al litro è già stata superata nei giorni scorsi e la tendenza resta al rialzo. Lo stesso vale per la benzina, che in Italia si mantiene comunque su una quotazione media di circa 20 centesimi in meno rispetto al gasolio, ma con un trend in costante crescita. Vediamo quindi, sulla base dei dati aggiornati al 14 marzo 2026, dove conviene fare rifornimento in Italia, utilizzando le informazioni pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio portale.

Dove costa meno fare rifornimento oggi

Guardando il quadro generale della situazione italiana, le Marche risultano oggi la regione più conveniente per fare rifornimento di benzina, gasolio e metano. Al contrario, in Provincia di Bolzano, Valle d’Aosta, Sicilia e Calabria il costo del carburante è mediamente più alto.

Analizzando i dati del Mimit, per quanto riguarda la benzina in modalità self service, le Marche guidano la classifica con il prezzo medio più basso. Bene anche Umbria, Lazio e Abruzzo, tutte con valori molto vicini tra loro.

Marche: 1.814 euro/litro

Umbria: 1.817

Lazio: 1.818

Abruzzo: 1.819

Veneto: 1.827

Sardegna: 1.830

Piemonte: 1.832

Toscana: 1.832

Campania: 1.834

Emilia Romagna: 1.834

Lombardia: 1.834

Puglia: 1.839

Molise: 1.842

Friuli Venezia Giulia: 1.844

Liguria: 1.850

Provincia di Trento: 1.854

Sicilia: 1.855

Valle d’Aosta: 1.859

Basilicata: 1.862

Calabria: 1.864

Provincia di Bolzano: 1.879

Anche sul gasolio le Marche risultano la regione più conveniente:

Marche: 2.036 euro/litro

Umbria: 2.044

Abruzzo: 2.047

Lazio: 2.052

Puglia: 2.053

Sardegna: 2.054

Molise: 2.055

Toscana: 2.059

Campania: 2.061

Veneto: 2.063

Emilia Romagna: 2.065

Lombardia: 2.067

Piemonte: 2.067

Basilicata: 2.068

Liguria: 2.068

Calabria: 2.074

Sicilia: 2.078

Provincia di Trento: 2.081

Friuli Venezia Giulia: 2.085

Valle d’Aosta: 2.088

Provincia di Bolzano: 2.100

Sul GPL cambia invece la geografia dei prezzi. La regione più economica oggi è la Campania, seguita da Puglia e Piemonte. All’opposto, Sardegna e Valle d’Aosta risultano le più care.

Campania: 0.660 euro/litro

Puglia: 0.668

Piemonte: 0.683

Emilia Romagna: 0.684

Lazio: 0.684

Lombardia: 0.687

Friuli Venezia Giulia: 0.689

Basilicata: 0.691

Veneto: 0.696

Umbria: 0.700

Toscana: 0.703

Marche: 0.707

Molise: 0.708

Abruzzo: 0.710

Provincia di Trento: 0.734

Calabria: 0.744

Sicilia: 0.763

Liguria: 0.784

Provincia di Bolzano: 0.792

Sardegna: 0.805

Valle d’Aosta: 0.822

Per il metano le Marche tornano davanti a tutti, seguite da Molise e Abruzzo. In fondo alla classifica spicca la Sicilia, che registra il prezzo più alto.