Dove andare a Carnevale? 10 mete migliori in Italia e in Europa

Manca poco alla festa più divertente dell’anno, che nel 2025 capiterà dal 27 febbraio, giovedì delle ceneri, al martedì grasso del 4 marzo, periodo nel quale numerose città d’Italia e d’Europa si accenderanno dando vita a feste di ogni colore e maschera.

Ma dove andare a Carnevale per immergersi nella festa più colorata e divertente dell’anno?

Di seguito la lista dei migliori carnevali in Europa e in Italia, alcuni dei quali sono tra i più antichi e celebrati al mondo.

1) Carnevale di Venezia Tra i più famosi e affascinanti troviamo sicuramente il carnevale di Venezia, in Veneto, tradizione che si protrae da tre secoli, e che quest’anno festeggerà il suo 300° anniversario dalla sua nascita.

L’edizione di chiamerà “Il tempo di Casanova”, e avrà luogo dal 14 febbraio fino al 4 marzo. L’evento sarà inaugurato dalla tradizionale sfilata acquatica sul Canal Grande, che vedrà la presenza di centinaia di gondole decorate per l’occasione. I festeggiamenti continueranno anche in giro per la città, dove si susseguiranno oltre 200 artisti dando vita al Carnival Street Show, evento che renderà l’incantevole città in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Da non perdere, infine, è l’Arsenale Water Show, uno show di luci, suoni e acrobazie sull’acqua che da anni strega i visitatori e i turisti che passano in questo periodo nella città.

2) Carnevale di Ivrea Una menzione la merita senza dubbio il carnevale di Ivrea, in Piemonte, che affonda le sue origini nel medioevo.

L’evento più caratteristico è la famosa “Battaglia delle Arance”, una rievocazione medievale che mette in scena lo scontro tra gli “aranceri a piedi”, ovvero il popolo, e i tiratori di arance, che rappresentano il tiranno. Oltre questo bizzarro e divertente rituale, il carnevale di Ivrea si contraddistingue per i suoi festeggiamenti unici e stravaganti, come il falò dell’Abbruciamento dello Scarlo, l’Alzata degli Abbà e l’attesissima presentazione della Mugnaia.

3) Carnevale di Viareggio Uno dei carnevali più famosi d’Italia e il più grande della Toscana, noto per i suoi enormi carri allegorici che sfilano lungo la passeggiata sul mare. Ogni anno i carri trattano temi politici e sociali con satira e creatività. Oltre le spettacolari sfilate sul Lungomare, i festeggiamenti sono accompagnati da feste rionali, laboratori sparsi per i vicoli della città e una sfilata notturna che apre l’evento nel giovedì grasso.

È una delle manifestazioni più spettacolari della Toscana, classificandosi sul podio dei carnevali italiani.

4) Carnevale di Mamoiada Il carnevale di Mamoiada, in Sardegna, è unico per la sua originalità. Dai toni cupi e decisamente meno colorati di altri carnevali, questa festa si distingue per l’unicità di una tradizione antica come la sua terra. La sfilata vede protagonisti i Mamuthones, personaggi di folklore vestiti di nero, con maschere che raffigurano volti tristi e pellicce di pecora nera, accompagnati dagli Issohadores, altre figure tradizionali vestite con colori più accesi e maschere bianche. Tra i due personaggi c’è una relazione significativa: i Mamuthones raffigurerebbero gli animali (i buoi) e gli Issohadores i guardiani, ovvero i contadini.

Secondo la tradizione gli Issohadores catturano le donne del pubblico con una fune, gesto simbolico che auspica fertilità, rendendo la sfilata attrattiva anche per i turisti che partecipano per la prima volta.

5) Carnevale di Ronciglione Il carnevale di Ronciglione è uno degli eventi più attesi del Lazio, una tradizione che affonda le radici nel XVI secolo. Ogni anno, il centro storico del borgo si trasforma in un’esplosione di colori, musica e allegria. Tra le principali attrazioni c’è la famosa “Macchina del Carnevale”, una grande struttura che sfila per le vie del paese accompagnata da gruppi mascherati e carri allegorici.

La festa è anche una celebrazione della gastronomia locale, con piatti tipici e dolci come le frittelle di Carnevale.

Un’occasione imperdibile per vivere la tradizione e la cultura di Ronciglione in un’atmosfera unica.

6) Carnevale alle Canarie Quello che si festeggia alle Canarie è la rappresentazione di un carnevale europeo ma dai gusti sudamericani.

In questo periodo dell’anno da Lanzarote a Santa Cruz de la Palma si susseguiranno sfilate sgargianti e festeggiamenti a ritmo di samba, che culmineranno con “l’Entierro della sardina”, una tradizione spagnola in cui si seppellisce un grande pesce di cartapesta, in rappresentanza di una sepoltura simbolica del passato che consenta alla società di rinascere, trasformarsi e rinvigorirsi.

7) Carnevale di Cadice Il più famoso della penisola iberica, il carnevale di Cadice vede ogni anno la città spagnola riempirsi di turisti provenienti da tutto il mondo per assistere alle numerose feste che riempiranno la piazza. L’evento si apre con la “Sfilata Grande” che si sussegue per tutto il centro storico. Una tradizione di questo carnevale è la famosa esibizione di gruppi di coristi e musicisti che canteranno le “chirigotas” (canti popolari andalusi) per l’annuale concorso canoro.

Finisce con la “Sfilata dello Humour”, corteo in cui si ha l’occasione di farsi trasportare dai deliziosi sapori dell’Andalusia.

8) Carnevale di Nizza Il carnevale di Nizza è uno dei più grandi della Francia, con sfilate spettacolari di carri allegorici, musica e danze sulla famosa Promenade des Anglais.

Il tema varia ogni anno, ma la parata dei fiori e l’“Attacco delle Carrozzelle” sono gli eventi che ne caratterizzano i festeggiamenti dalla sua nascita.

Per due settimane si potrà assistere ad una festa che vedrà come protagonisti maschere, fiori e tanta allegria.

9) Carnevale di Basilea Il carnevale di Basilea è un evento unico in Svizzera, caratterizzato dalla “Morgenstreich”, una parata notturna che segna l’inizio delle celebrazioni, con carri e maschere che attraversano le strade della città. L’inizio dei festeggiamenti avviene solitamente durante la notte del primo lunedì successivo al mercoledì delle ceneri, in cui vengono spente le luci del centro storico e la città viene illuminata dalle spettacolari lanterne del corteo luminoso.

