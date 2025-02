I 10 migliori patrimoni dell’umanità UNESCO in Italia

L’Italia è una nazione ricca di arte, storia, cultura. Un territorio così pieno di monumenti e diversità geografica non si trova da nessun’altra parte nel mondo. La bellezza del nostro paese è sancita anche da un record: siamo la nazione con il più alto numero di siti definiti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Monumenti, territori, zone che l’Organizzazione delle Nazioni Unite definisce meritevoli di tutela e protezione.

Nel 2024 sono 60 i siti patrimonio dell’umanità UNESCO: 54 siti sono di tipo culturale e 6 di tipo naturale. Il primo fu iscritto nel 1979 e fu l’Arte rupestre della Valcamonica. La Valle Camonica, nell’area alpina dell’Italia settentrionale, possiede una delle più grandi collezioni di incisioni rupestri al mondo, in un sito non ancora completamente esplorato che si estende su di un’area di 70 chilometri. Oltre 140.000 simboli. In attesa di approvazione ci sono altri 32 siti. Ecco i migliori 10 siti UNESCO in Italia.