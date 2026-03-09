Abbonati

Donald Trump parla in diretta oggi, orario e dove vedere la conferenza

Ilena D’Errico

9 Marzo 2026 - 21:21

Presto Donald Trump parlerà in diretta mondiale, la prima conferenza stampa dall’attacco all’Iran. Ecco tutti i dettagli per seguirla.

Donald Trump parla in diretta oggi, lo ha annunciato lo stesso tycoon in un post su Truth. Il presidente degli Stati Uniti ha raccontato che oggi, durante il suo soggiorno al Trump national doral di Miami, ha preso parte a tanti incontri e telefonate importanti. Presto parlerà anche con lo speaker della Camera Mike Johnson e poi, dalla sala da ballo del prestigioso golf club, terrà una conferenza stampa. Un annuncio che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, con l’apprensione di scoprire i nuovi sviluppi e gli esiti del lavoro di oggi, tanto più che si tratta del primo discorso di Trump dall’attacco congiunto con Israele all’Iran. Nella giornata di oggi il presidente ha rilasciato già alcune interviste, toccando ovviamente anche la questione di Teheran, ma siamo tutti in attesa di approfondire questa sera. A tal proposito, vediamo tutti i dettagli utili per seguire la diretta.

Orario e dove vedere la conferenza di Trump

Come annunciato sui social, Donald Trump dovrebbe parlare intorno alle 22:30 di questa sera, lunedì 9 marzo. Il tycoon ha infatti citato le ore 5:30 PM in Florida, che per un paio di settimane sarà di 5 ore indietro rispetto all’Italia e non di 6, avendo adottato l’ora legale prima di noi. Come sempre accade in questi casi, si tratta di un orario indicativo, è facile che il presidente Usa tardi qualche minuto tra i vari impegni della giornata ma comunque presenzierà in serata. La stampa a Miami è già più che pronta, ma tutto il mondo potrà seguire la conferenza in diretta scegliendo tra i vari canali a disposizione. Ci sono:

Donald Trump parla questa sera...

Prima di rientrare a Washington dal ritiro annuale con i repubblicani della Camera Donald Trump parteciperà alla conferenza stampa, intorno alle 22:30 (ora italiana). Poco prima parlerà con il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson, repubblicano della Louisiana che sta facendo un grande lavoro secondo il tycoon, anche se spesso lo contraddice. Qualche giorno fa, mentre il Segretario di Stato Usa ha detto che la nazione è in guerra con l’Iran per via dell’attacco israeliano (Rubio appoggia l’apporto statunitense, sostenendo che anche l’attacco indipendente israeliano avrebbe esposto il Paese a ritorsioni), Johnson ha negato: “non siamo in guerra con l’Iran”, contraddicendo pure lo stesso Trump e il segretario della Difesa.

leggi anche

Petrolio sfonda $90, l’allarme del Qatar. Può schizzare fino a $150
Petrolio sfonda $90, l'allarme del Qatar. Può schizzare fino a $150

Qualche mese prima Mike Johnson aveva anche chiarito che gli Stati Uniti non sono in guerra con la Groenlandia e non intenzionati ad attacchi militari, pertanto restiamo in attesa di vedere come si svilupperà nella pratica anche questa intenzione pacifica. Ma tornando al protagonista, in generale ma soprattutto della conferenza di stasera, oggi Trump ha dato qualche assaggio ai media locali. Il presidente americano ha contestato la scelta di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema dell’Iran, rifiutando inoltre di condividere pubblicamente i piani statunitensi per il figlio di Ali Khamenei. Di lui “non è contento” e visto che poco prima aveva minacciato qualsiasi successore di Khamenei salito al potere senza consenso l’allerta sale.

E poi c’è l’altro aspetto scottante della guerra, il petrolio. È troppo presto per sequestrarlo, anche perché di mezzo c’è la fornitura a Pechino, ma Trump promette di avere dei progetti che faranno felici gli americani abbassando i prezzi. Possibile crederci, ma che i due aspetti siano così strettamente collegati è difficile da dire, visto che i cittadini stanno manifestando ansie e scontento in ogni dove. La paura per la sicurezza e per l’economia superano anche le ideologie politiche e l’affinità all’uno o all’altro approccio dei leader, pertanto l’amministrazione Trump si sta muovendo su un filo affilatissimo.

leggi anche

Trump contro Trump. Carlson accusa Trump di tradire l’America First
Trump contro Trump. Carlson accusa Trump di tradire l'America First

