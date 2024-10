Domenico Bianco, chi è il Ceo della Soavegel e quanto guadagna

Domenico Bianco, CEO di Soavegel, è recentemente salito agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione a “Boss in Incognito”, un programma televisivo in cui i dirigenti di grandi aziende lavorano sotto “copertura” a fianco dei propri dipendenti per scoprire il vero funzionamento della loro impresa. Durante la trasmissione, il pubblico ha avuto l’opportunità di vedere il CEO nei reparti produttivi della sua azienda. Ma chi è davvero Domenico Bianco, e soprattutto, quanto guadagna alla guida di una delle più importanti ditte di surgelati in Italia?

Chi è Domenico Bianco

Domenico Bianco, meglio conosciuto come Mimmo, è l’amministratore delegato di Soavegel, un’azienda con sede a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. L’impresa è considerata un attore di rilievo nella produzione di surgelati a livello nazionale. Soavegel è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1935, e Bianco rappresenta la seconda generazione al comando.

Ha ereditato la leadership seguendo le orme del padre, portando avanti una tradizione che ha origine da una piccola attività locale. Nel corso degli anni, Bianco ha dimostrato una notevole capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, trasformando Soavegel in una realtà imprenditoriale più competitiva, allargandone le visioni.

Quanto guadagna Soavegel

Oggi Soavegel è una delle aziende leader nella produzione di surgelati in Italia, con un fatturato annuo di circa 52 milioni di euro. L’azienda opera su una superficie di 40.000 metri quadrati e impiega circa 150 dipendenti. Avendo una capacità produttiva di circa 65.000 kg di surgelati al giorno, Soavegel si è decisamente affermata come una delle principali aziende italiane nel settore del “frozen food”.

La questione del compenso di Domenico Bianco in sé rimane avvolta nel mistero, poiché non ci sono informazioni ufficiali sul suo stipendio. Tuttavia, considerando il fatturato dell’azienda, è possibile ipotizzare che il guadagno del CEO si aggiri intorno ai 300.000 euro annui, con eventuali bonus e premi di produzione. Questo tipo di incentivi è comune tra i dirigenti di grandi aziende, come lo è appunto la stessa Soavegel.

Anche se non sappiamo esattamente quanto guadagni Domenico Bianco, la sua partecipazione a “Boss in Incognito” ha mostrato un lato più umano e informale del dirigente, lontano dall’immagine classica dell’amministratore delegato. D’altronde lo scopo del programma è proprio questo, ossia evidenziare il suo rapporto diretto con i dipendenti e le sfide quotidiane della gestione aziendale.