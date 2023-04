Diventare consulente finanziario per Poste italiane, assunzioni al via: come candidarsi e requisiti

Interessante opportunità di lavoro in Poste Italiane. L’azienda pubblica è infatti alla ricerca di nuovi consulenti finanziari da inserire in organico in diverse regioni. Si tratta di un’opportunità interessante soprattutto per i più giovani per entrare in una realtà pubblica sinonimo di solidità. L’offerta di lavoro è in linea con quanto deciso dal piano strategico «2024 Sustain & Innovate».

Questo prevede entro il 2024 la formazione di una rete di 10.000 consulenti ubicata in tutta Italia. L’attenzione è rivolta soprattutto ai giovani con l’età media che si punta ad abbassare da 41,7 a 40 anni. Anche il livello di istruzione si eleverà visto che l’azienda stima che il 60% dei consulenti all’attivo nei prossimi due anni sarà laureato. Trend già in crescita visto che negli ultimi cinque anni la percentuale di figure laureate in questo settore è passata dal 26% nel 2017 al 52%. Vediamo quali sono i requisiti e come candidarsi per la posizione di consulente finanziario.

Poste Italiane assume consulenti finanziari: requisiti

L’annuncio è apparso nella sezione Carriere del sito di Poste Italiane. L’azienda è alla ricerca di consulenti finanziari in 6 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Sardegna, Toscana e Marche. I profili ideali ricercati sono giovani laureati pronti ad intraprendere un percorso formativo e di crescita professionale che li porterà a diventare consulenti finanziari.

«Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office con il quale pianifica ed organizza efficacemente le sue attività» - si legge nell’annuncio. E ancora: «La voglia di mettersi in gioco e l’entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti caratterizzano i candidati che ricerchiamo». Il termine ultimo per presentare domanda è il 23 aprile alle 23.59.

Come fare domanda

Dalla sezione Carriere di Poste Italiane cercando l’offerta di lavoro per consulenti finanziari si potrà inviare la propria candidatura. Per chi volesse avere maggiori informazioni sul ruolo ricercato e sull’offerta di Poste Italiane, può rivolgere le domande direttamente ai recruiter nel corso di un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’azienda.

Nei giorni seguenti all’evento inizierà l’iter selettivo e in caso di superamento di tutte le fasi ci sarà l’opportunità di essere assunti con contratto da dipendente ed essere coinvolti in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Cosa fa e quanto guadagna un consulente finanziario di Poste Italiane

Un consulente finanziario è un professionista esperto di finanza e investimenti. Proprio come i liberi professionisti anche i consulenti dipendenti di Poste Italiane lavoreranno negli uffici e andranno a svolgere il ruolo di supporto dei clienti nella corretta scelta degli investimenti sui prodotti finanziari di Poste con lo scopo di massimizzare il prodotto riducendo al minimo i rischi.

I consulenti andranno a promuovere e vendere direttamente prodotti finanziari e assicurativi del gruppo. Su quanto guadagna le stime parlano di circa 24.000 euro all’anno, quindi 2.000 euro al mese.