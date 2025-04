Disattiva questa funzione dello smartphone, il tuo cervello ringiovanirà di 10 anni

C’è una parte del nostro cervello che si accende quando arriva una notifica, e un’altra che si distrae quando ci ripromettiamo di “aprire Instagram giusto per due minuti” (che non sono mai davvero due minuti). Un’altra ancora poi, nel frattempo, cerca di ricordare dove avevamo messo le chiavi, che non riusciamo a trovare.

Nel frattempo, ci chiediamo perché siamo sempre stanchi, storditi, o con l’ansia. Un nuovo studio sembra confermare ciò che in fondo sappiamo da tempo: il nostro rapporto con lo smartphone ci invecchia il cervello. Ma la vera notizia è che basterebbe disattivare una funzione per ringiovanirlo di circa dieci anni. E no, non è una mera provocazione, ma il risultato di una ricerca vera.

La scienza parla chiaro: meno ansia, più sonno, più vita

Lo studio arriva dall’Università della British Columbia, dove 400 persone (studenti e adulti) hanno partecipato a un esperimento semplice quanto radicale: disattivare l’accesso a Internet sul proprio smartphone per due settimane. Ovviamente, anche se avevano disattivato la funzione che gli permetteva di navigare in rete, potevano ancora chiamare e mandare messaggi. Semplicemente, non avevano accesso ai social, né ai browser, né alle app. Il risultato? Dopo 14 giorni, i ricercatori hanno riscontrato miglioramenti significativi nell’attenzione sostenuta, cioè la capacità di concentrarsi su un singolo compito. Il livello di focus era pari a quello di una persona con dieci anni in meno. E non finisce qui.

leggi anche Perché non dovresti tenere un vecchio cellulare in casa

Molti dei partecipanti hanno riferito di dormire meglio, sentirsi più lucidi e meno ansiosi. Gli effetti più marcati si sono osservati in chi prima dell’esperimento passava molto tempo sui social. Il dato interessante è che questi benefici non sono spariti dopo l’esperimento. A distanza di mesi, gran parte dei partecipanti aveva mantenuto uno stile di vita più equilibrato. Non perché avessero rinunciato allo smartphone, ma perché, tolta la rete, avevano ricominciato a vivere: fare sport, uscire, vedere amici, godersi il silenzio. Tutte cose che - a quanto pare, perché sembriamo essercene dimenticati - nutrono davvero il cervello. E non dovrebbero servire notifiche push per ricordarcelo.

leggi anche Smartphone da lavoro, i 10 migliori telefoni per lavorare

In un’epoca in cui ogni problema ha la sua app, ogni fragilità la sua monetizzazione, questa scoperta è tanto ovvia quanto radicale, tanto facile quanto complicata. Per migliorare memoria, attenzione, sonno (e magari anche l’umore) non servono costose terapie digitali (che a volte ci sottraggono anche i dati!), ma una scelta molto semplice: basterebbe disattivare internet, anche solo per qualche ora al giorno. Chi l’avrebbe mai detto? Per pensare meglio, basta spegnere il telefono.