Digitale Terrestre, torna un canale TV che ha fatto la storia

Il mese di dicembre inizia col botto per il Digitale Terrestre. Le novità che stanno venendo introdotte sono diverse, in linea con la roadmap prevista per il completamento dello switch off allo standard DVB-T2. Come detto più volte, in attesa che il passaggio arrivi alla sua fase finale, diverse emittenti regionali e nazionali stanno venendo aggiunte, rimosse o cambiando di LCN.

Per questo motivo, è sempre importante effettuare ricerche dei canali periodicamente. Oppure attivare la funzione che automatizza l’intero processo, così da avere tutte le ultime aggiunte (o rimozioni) sempre a tua disposizione. Oggi parliamo nello specifico di una grande novità, c’è un canale TV che ha fatto la storia in passato pronto a tornare gratis per tutti.

leggi anche Digitale Terrestre, arriva un nuovo canale farà innamorare milioni di italiani

TeleMonteCarlo torna sul Digitale Terrestre

Con l’ultimo aggiornamento del Digitale Terrestre appena introdotto, il canale TMC TeleMonteCarlo torna disponibile all’interno della lista canali nazionale gratuita. Le trasmissioni hanno preso il via proprio in questi giorni, per uno dei ritorni più attesi di tutti.

Per poterne usufruire, bisogna sintonizzarsi su GS Channel. La programmazione va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 21. Dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali, troverai l’intera proposta sull’LCN 68 del Mux DFREE. Nel Lazio, la stessa emittente è disponibile nel Mux Locale 2 LCN 79, mentre in Calabria la si trova nel Mux Locale 2 in provincia di Vibo Valentia e nel Mux Locale 3 in provincia di Catanzaro, all’LCN 83. In Sicilia le trasmissioni avvengono infine tramite il Mux Locale 4, all’LCN 83.

Oltre al Digitale Terrestre, è possibile godere del canale TeleMonteCarlo anche in streaming sulle TV e sui decoder compatibili con lo standard HbbTV di BOM Channel. Per poterne usufruire, bisogna premere sul tasto blu una volta giunti sul canale dedicato.

Il Digitale Terreste si rinnova per Natale

Ma le novità per il Digitale Terrestre non sono finite qui. Visto l’imminente arrivo del Natale e del periodo festivo, tutti i principali canali gratuiti si aggiorneranno con palinsesti dedicati. Basti pensare a canali come il Nove, dove quasi ogni giorno ci sono film a tema natalizio, oppure DMax che dà idee interessanti per i regali.

Non mancheranno i classici film di Natale su Canale 5 e su Italia 1, così come sui canali Rai. E se non dovesse bastarti, puoi trovare una ricca proposta sulle emittenti premium come Rai 4, La5, Iris, Rai Movie, Rai Premium e TV2000. Basta sintonizzarsi col proprio telecomando e seguire la programmazione per vivere un Natale all’insegna dell’intrattenimento.