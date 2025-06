Dentro la rivoluzione elettrica in Cina: ecco tutti i segreti del Dragone

Lo sapete che la Cina è sulla buona, anzi, buonissima strada per diventare il primo «elettrostato» al mondo?

Significa che la seconda potenza mondiale è sempre più guidata da tecnologie pulite che le consentiranno di ottenere una quota via via crescente della propria energia dall’elettricità. Il merito di una simile rivoluzione risiede nelle misure adottate da Xi Jinping che, appena salito al potere nel 2012, decise di avviare importanti riforme per blindare la sicurezza energetica nazionale.

Il motivo era evidente agli occhi dell’allora neo leader cinese: Pechino, all’epoca, dipendeva fortemente dalle nazioni straniere per il suo sostentamento energetico. La dipendenza cinese dall’import di petrolio e carbone estero aveva raggiunto livelli preoccupanti, esponendo l’intero Paese a potenziali interruzioni dell’approvvigionamento. [...]