Dentro il Conclave: giochi di potere e scenari nascosti per la successione a Papa Francesco

In un momento cruciale per il futuro della Chiesa cattolica, su Money.it proponiamo una puntata speciale in compagnia di Armando Savini per fare luce su ciò che avviene dietro le quinte del Vaticano.

Alla vigilia del conclave chiamato a eleggere il successore di papa Francesco, si riaccendono le tensioni tra le diverse anime della Chiesa: progressisti, conservatori, tradizionalisti e mondialisti si confrontano in una partita a scacchi che travalica i confini religiosi e si intreccia con delicati equilibri geopolitici globali.

Chi muove davvero le pedine nel sacro palazzo? Quali forze esterne, interessi politici o poteri occulti cercano di orientare l’elezione del prossimo Pontefice? E ancora, quale visione del mondo e della fede sarà chiamata a guidare oltre un miliardo di fedeli nel prossimo futuro?

Attraverso l’analisi di Savini, cerchiamo di comprendere quali scenari si stanno aprendo e quale messaggio vorrà incarnare il nuovo Papa: sarà un uomo del dialogo e dell’inclusione o un custode della dottrina e dell’ortodossia? Un’intervista da non perdere per chi vuole capire cosa sta realmente accadendo nei sacri palazzi.