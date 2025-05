Chi è John Prevost, cosa fa e quanto guadagna il fratello di Papa Leone XIV?

Attende di poter incontrare il fratello e abbraccialo. John Prevost, fratello di Papa Leone XIV è atterrato il 10 maggio a Roma solo per poter congratularsi dal vivo con il fratello minore, diventato a 69 anni il primo Papa statunitense: un nome che verrà ricordato sui libri di scuola.

John sembra essere visibilmente emozionato al pensiero di incontrare il fratello, raccontando ai giornalisti presenti a Roma che aveva sentito “Robert” martedì sera, prima dell’inizio del Conclave, e con il quale scherzava su “quale nome avrebbe scelto” se ipoteticamente fosse stato lui a essere eletto Papa.

“Robert” - come ancora lo chiama lui - non lo aveva preso sul serio e scherzando avevano ipotizzato diversi nomi: “Abbiamo cominciato a sparare nomi a caso, tanto per scherzare” racconta. E poi confessa: “gli ho detto che non avrebbe dovuto scegliere Leone, perché sarebbe il tredicesimo. Ma deve aver fatto qualche ricerca e capire che, in realtà, sarebbe stato il quattordicesimo”.

Ma chi è John Prevost, il fratello maggiore di Papa Leone XIV? Pur non essendo mai diventato prete o missionario come il neoeletto Papa, anche nel lavoro scelto i due fratelli non sono così distanti, a differenza del fratello maggiore Luis che ha scelto la carriera militare. Scopriamo insieme la sua storia e che lavoro fa.

Chi è John Prevost, il fratello di Papa Leone XIV John Joseph Prevost, oggi settantunenne, è il fratello di mezzo nella famiglia Prevost, cresciuta nel sobborgo di Dolton, nella periferia sud di Chicago, in un contesto profondamente cattolico. Il padre Louis Marius, sovrintendente scolastico, e la madre Mildred Martínez, bibliotecaria ed educatrice, hanno trasmesso ai loro figli non solo un'educazione scolastica solida, ma anche una fede profonda, che ha segnato il cammino di tutti e tre i fratelli. Mentre il primogenito, Louis Martin, ha scelto la carriera militare e ora vive in Florida, John ha seguito un percorso vicino a quello di Robert, pur restando laico: una vita dedicata all'istruzione cattolica. Ex insegnante e poi preside in diverse scuole superiori cattoliche dell'area di Chicago, John ha lasciato un segno importante nel mondo dell'educazione. Ha lavorato alla Visitation Catholic High School e in altre istituzioni, portando avanti un'idea di scuola improntata alla comunità, al dialogo e al servizio. Il legame con il fratello minore, ora Papa Leone XIV, è rimasto saldo nel tempo, nonostante la distanza fisica e le carriere diverse. Papa Prevost è partito presto di casa per entrare in seminario e ha trascorso gran parte della sua vita tra missioni e incarichi all'estero, in particolare in Sud America. Nonostante ciò, i due hanno sempre mantenuto un contatto costante, attraverso telefonate e viaggi reciproci. Presente a Roma per l'elezione del fratello al soglio pontificio, John ha parlato con emozione ai giornalisti: "Quando ho visto Robert affacciarsi dalla Loggia non ci credevo". Ha raccontato di come si siano sentiti brevemente dopo l'elezione, ma che il vero momento di incontro deve ancora avvenire: "Nei prossimi giorni credo che mangeremo insieme e andremo da qualche parte". Un gesto semplice, tra due fratelli che hanno condiviso molto più di un'infanzia.