Demansionamento, significato, quando è legittimo e come difendersi

Il demansionamento rappresenta una delle tematiche più delicate e dibattute nel mondo del lavoro. Questo fenomeno, che implica l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte da contratto, può avere ripercussioni significative sulla carriera e sul benessere psicologico del dipendente, oltre che dal punto di vista legale.

In ambito nostrano, la disciplina del demansionamento ha subito rilevanti modifiche nel corso degli anni, soprattutto con l’introduzione del Jobs Act nel 2015, che ha ridefinito i confini entro i quali il datore di lavoro può legittimamente modificare le mansioni del lavoratore.

Comprendere a fondo cosa sia il demansionamento, quali siano le normative che lo regolano e in quali circostanze esso sia considerato legittimo o illegittimo è fondamentale per tutelare i diritti dei dipendenti e per capire quando e come è possibile difendersi. Ecco tutto quello che c’è da sapere. [...]