Dazn a metà prezzo, a chi si rivolge e come attivare la nuova offerta

Dazn ha lanciato da qualche giorno una promozione che prevede un ampio sconto per chi attiva un abbonamento di 3 mesi. La promo però non è per tutti ma è riservata solo a specifiche regioni e questo ha scatenato il disappunto della federazione dei consumatori che ritiene questa pratica abbastanza discriminatoria. Dal canto suo l’azienda si è difesa inquadrando l’iniziativa come una delle tante che già avvengono anche da altri player e che vengono decise dopo specifiche analisi di mercato. Vediamo cosa prevede la promozione e come attivarla.

Dazn in promozione: come attivare la nuova offerta

La nuova offerta di Dazn prevede uno sconto per chi attiva un abbonamento di 3 mesi entro il 19 marzo. La promo però non è riservata a tutto il territorio nazionale ma solo in specifiche regioni, quelle del Sud. Per loro Dazn sarà attivato per 3 mesi a 69 euro anziché 119,97. L’offerta si attiva solo attraverso carte o codici prepagati ed è valida solo nei negozi selezionati. Se si clicca dal sito il tasto “scopri il negozio più vicino a te” si intuisce come i punti vendita attivi siano solo quelli che partono dal Molise e finiscono in Sicilia, Sardegna compresa.

Una pratica che non è piaciuta alla Federconsumatori che l’ha ritenuta discriminatoria. Secondo la federazione che tutela i consumatori dietro la scelta di Dazn potrebbe esserci una politica di incentivazione in quelle regioni che a breve gioiranno per la vittoria dello scudetto del Napoli con l’obiettivo di aumentare gli abbonamenti tra i tifosi partenopei.

La protesta di Federconsumatori

L’associazione ha parlato di “promozione discriminatoria” e ha inviato una richiesta ufficiale a Dazn per chiederne le motivazioni e per sollecitarla “ad adottare politiche di prezzo più equilibrate e inclusive”.

Di solito le promozioni si sono sempre basate sul fattore tempo entro una certa data ma mai sul fattore geografico. Certamente Dazn non basa l’offerta sul luogo di nascita o residenza ma parla solo di specifici punti vendita ubicati nelle regioni meridionali. Una scelta che punta a incentivare gli abbonamenti in quelle regioni dove forse sono in calo puntando anche sull’effetto euforia della prossima vittoria dello scudetto degli azzurri.

Da Dazn non sono arrivate al momento chiarimenti ufficiali ma fonti vicine parlano di iniziative messe in campo come fanno anche altri player basate su specifiche analisi di mercato. Nello specifico, da indagini di mercato condotte dalla società, è risultato che nel mezzogiorno gli abbonamenti vengono attivati soprattutto attraverso le card e per questo si è deciso di incentivare determinate aree geografiche.

C’è da dire che non è la prima volta che Dazn propone sconti del genere in vista del finale di stagione. Già nello stesso periodo dello scorso anno propose il 50% di sconto per i nuovi abbonati per i primi 3 mesi. In quel caso però l’offerta era dedicata a tutti e non solo al Sud Italia.

Tra i possibili motivi dello sconto solo in alcune regioni del Sud potrebbe esserci anche una stretta al cosiddetto «pezzotto» che statisticamente attecchisce maggiormente in queste regioni. Potrebbe trattarsi di una tattica per stanare più canali pirata possibili, invogliando chi delinque a cambiare il proprio modo di fruire dei contenuti online.