Dazi USA del 10% su tutte le merci al via, cosa sta succedendo nel mondo?

Come investire in borsa?

Da oggi, 5 aprile, i dazi del 10% su tutte le merci importate dagli USA entrano in vigore: gli agenti doganali statunitensi hanno quindi cominciato a riscuotere le tariffe imposte dal presidente Donald Trump su tutte le importazioni da molti Paesi, con imposte più elevate sulle merci provenienti dai 57 principali partner commerciali che scatteranno partire dalla prossima settimana.

La tariffa iniziale “di base” del 10% ha iniziato a funzionare nei porti marittimi, negli aeroporti e nei magazzini doganali degli Stati Uniti. Si tratta di un cambiamento epocale per la politica economica statunitense e per il commercio globale, che di fatto sancisce l’inizio di un’era all’insegna di protezionismo e nuove strategie per gli scambi tra i Paesi.

“Si tratta della più grande azione commerciale della nostra storia”, ha affermato Kelly Ann Shaw, avvocato specializzato in commercio presso Hogan Lovells ed ex consigliere commerciale della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump.

La dimensione enorme dell’evento si è manifestata innanzitutto sui mercati finanziari: la decisione sui dazi reciproci praticamente per tutti e Paesi del mondo ha scosso le Borse e la fiducia degli investitori.

Circa 5.000 miliardi di dollari di valore di mercato azionario per le società S&P 500 sono stati bruciati entro la chiusura di venerdì, un calo record in due giorni. I prezzi del petrolio e delle materie prime sono crollati, mentre gli investitori sono fuggiti verso la sicurezza dei titoli di Stato.

Dal 5 aprile, comunque, i dazi sono entrati in vigore. Ecco cosa sta succedendo nel’incertezza generale sugli eventi dei prossimi mesi.

È il giorno dei dazi USA del 10%: tutte le novità La guerra commerciale ha segnato una nuova tappa: i controlli doganali sulle merci in entrata negli USA e provenienti da molti dei Paesi del mondo sono sottoposti alla riscossione di una tariffa aggiuntiva del 10%. Secondo gli ultimi aggiornamenti, un bollettino della US Customs and Border Protection indirizzato agli spedizionieri indica che non ci sarà alcun periodo di tolleranza per i carichi via mare dalla mezzanotte di sabato. Un’altra comunicazione ha invece previsto un “tempo di grazia” di 51 giorni per carichi posti su navi o aerei e che sono ancora in transito verso gli Stati Uniti prima della mezzanotte di sabato. Questi carichi devono arrivare entro le 12:01 pm del 27 maggio per evitare il dazio del 10%. Intanto, il 9 aprile alla stessa ora scatteranno le altre tariffe reciproche più elevate, comprese tra l’11% e il 50%. Le importazioni dall’Unione Europea saranno colpite da un dazio del 20%, mentre i beni cinesi subiranno una tariffa del 34%, portando il totale delle nuove imposte di Trump sui prodotti del dragone al 54%. leggi anche La Cina infiamma la guerra commerciale, dazi al 34% su merci USA Trump ha anche escluso da tale dazio aggiuntivo i beni soggetti a tariffe di sicurezza nazionale separate del 25%, tra cui acciaio e alluminio, automobili, camion e ricambi auto. La sua amministrazione ha inoltre pubblicato un elenco di oltre 1.000 categorie di prodotti esentate dalle tariffe. Si tratta di importazioni valutate per un valore di circa 645 miliardi di dollari nel 2024 e che includono petrolio greggio, prodotti petroliferi e altre importazioni di energia, prodotti farmaceutici, uranio, titanio, legname e semiconduttori e rame. L’amministrazione Trump sta comunque indagando su molti di questi settori per ulteriori tariffe in nome della sicurezza nazionale.