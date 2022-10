David Rossi, chi è e cosa sappiamo sulla sua morte

David Rossi si è suicidato o è stato ucciso? È questa la domanda che dal 2013 si pongono familiari e investigatori sul caso Rossi. David Rossi era a capo dell’area comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, quando alla fine del febbraio 2013 era stato perquisito in merito all’inchiesta che coinvolse la banca in seguito all’accusa di operazioni finanziarie per coprire le perdite provocate dall’acquisto di Antonveneta. Rossi non era indagato, ma per molti anni la morte del capo comunicazione di Mps ha lasciato intendere che la perquisizione era connessa al suo presunto suicidio.

Fin dall’inizio ci sono stati dubbi sul fatto che David Rossi si fosse suicidato, dubbi alimentati dalla famiglia e da alcuni giornalisti. Le indagini, aperte più volte e altrettante volte archiviate non hanno espresso mai nulla di nuovo. A mantenere attivo il dubbio sono stati a lungo i servizi delle Iene, che nel corso degli anni hanno seguito la vicenda.

Questo avveniva nel 2017 e ancora oggi continuano in maniera travagliata le indagini sulla morte di David Rossi. I problemi nel trovare la causa reale della morte di Rossi pare essere dovuta alla contaminazione della scena, ovvero dell’ufficio dal quale il capo della comunicazione di Mps si sarebbe gettato. Questo perché era stata data per scontata la causa della morte e la scena non era stata considerata “scena del crimine”. Tra i racconti di negligenza delle prime indagini vi è quella del colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco. Secondo la ricostruzione di Aglieco il pubblico ministero Antonio Anastasi si era seduto sulla sedia di Rossi, toccato il mouse per tentare di accendere il computer e toccando molto altro.

Chi era David Rossi: biografia e carriera

David Rossi è il protagonista non voluto di uno dei casi che da quasi un decennio, insieme ad altri, rimangono risolti ma con dubbi. Ufficialmente si tratta di suicidio e le varie indagini aperte nel corso del tempo non hanno mai provato diversamente, ma non tutte le risposte sono state date e c’è chi ancora crede si tratti di omicidio.

David Rossi era il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena quando è morto il 6 marzo 2013. La banca Montepaschi di Siena si trovava nel pieno della tempesta giudiziaria e David Rossi era stato da poco più di una settimana perquisito, ma non indagato sulla vicenda.

Rossi, nato il 2 giugno 1961, si era laureato in Lettere Moderne. Era giornalista professionista e dal 2006 ricopriva il ruolo il responsabile della comunicazione di Montepaschi di Siena. Si occupava delle campagne pubblicitarie della banca, in particolare della serie “Una storia italiana” diretta dal regista Giuseppe Tornatore.

La morte di David Rossi: i fatti e i sospetti

Il caso di David Rossi è stato dichiarato suicidio, ma di dubbi ce ne sono fin troppi secondo la famiglia e chi, come le Iene o il giornalista Davide Vecchi continua a ricercare la verità.

Secondo le ricostruzioni ufficiali la sera del 6 marzo 2013, verso le ore 20:00, David Rossi è precipitato dalla finestra del terzo piano di Palazzo Salimbeni, ovvero la sede centrale della banca toscana. Quello che mette in dubbio la ricostruzione dei fatti, cioè il suicidio con tanto di bigliettino ritrovato, è stata la maldestra indagine eseguita.

Sembra infatti che le indagini siano avvenute dando per scontato che si trattasse di suicidio e quindi non trattando con la dovuta cura e precauzione oggetti presenti nell’ufficio di David Rossi. Oggetti spostati, mouse utilizzato e un cestino dei rifiuti svuotato, tutto è stato contaminato da chi era intervenuto sul posto. Persino il telefono di Rossi è stato utilizzato.

Mentre nel 2013 la stampa raccontava di un David Rossi gentile e tranquillo prima del presunto suicidio, in seguito le testimonianza hanno raccontato una profonda preoccupazione e angoscia del capo dell’area comunicazione e in generale di chi lavorava nei ranghi di Monte dei Paschi di Siena. Inoltre nel corso del tempo sono emersi diversi particolari rapporti tra esponenti di Msp, politici e festini organizzati in tenute nella provincia. In che modo questo fosse collegato alla morte di Rossi non è ancora stato stabilito, ma secondo quanto affermato dalla moglie, David Rossi aveva paura.