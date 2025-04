Dark Web, cos’è, cosa si trova e come accedere

Come investire in borsa?

Negli anni, avrai sicuramente sentito parlare almeno una volta del Dark Web. Altro non è che la parte sommersa di internet, un antro nascosto in cui è possibile svolgere un gran numero di attività (spesso illegali). Ma non solo, perché in diverse zone del mondo il Deep Web viene utilizzato per avere informazioni in tempo reale nonostante la presenza di censure e regimi dittatoriali.

In ogni caso, per poter accedere al Dark Web è necessario avvalersi della modalità anonima, poiché i siti web presenti sono nascosti e non indicizzati dai motori di ricerca. Per aprirli, bisogna appoggiarsi alla cosiddetta rete Tor (The Onion Router). Questo sistema nasconde indirizzo IP, identità e tracce dei dati in ingresso e in uscita.

Se vuoi saperne di più e scoprire tutto quello che c’è da conoscere sul Dark Web, leggi questa guida e ne uscirai più consapevole su quello che è il lato oscuro di internet e sulle modalità di ingresso previste al momento.

Attenzione: ogni passaggio è indicato a puro scopo informativo. Molti dei siti web presenti nell’internet nascosto sono illegali e promuovono azioni illecite. Non è obiettivo di questa guida incentivare alcun tipo di attività non consentita.

Cosa non fare sul Dark Web Prima di descriverti cosa devi far per accedere al Dark Web e a tutte le pagine che lo compongono, è bene fornirti alcune informazioni preliminari su quello che dovresti sempre evitare di fare al suo interno. Per prima cosa, cerca di evitare di rivelare chi sei tramite iscrizioni con i tuoi dati personali. In particolare se hai aperte anche pagine sul web comune tramite un browser dedicato. Se hai bisogno di effettuare una ricerca, desisti da Google. Il più affidabile nell’internet alternativo è DuckDuckGo. Devi anche tassativamente evitare di installare estensioni, di aprire file scaricati mentre sei online e di scaricare dati da Torrent o altre reti P2P mentre utilizzi il browser per il Dark Web. Infine, per poter trovare i siti dovresti utilizzare motori di ricerca appositi come The Hidden Wiki e OnionLinks, in quanto sono tutti apparentemente nascosti e difficili da trovare.

Cosa si trova nel Dark Web Il Dark Web deve la sua notorietà alle molteplici attività illeciti che è possibile eseguire al suo interno, sebbene ci siano tanti altri utilizzi virtuosi e che in nessun modo vietano le normative vigenti in Italia e nel resto del mondo. In generale, al suo interno potresti imbatterti in mercati neri per la compravendita di droghe, armi, documenti falsi, dati rubati e malware, così come materiale illegale quale pornografia pedopornografica o contenuti protetti da copyright. Non mancano le fughe di notizie e i servizi illeciti come l’assunzione di sicari o l’accesso a servizi di hacking. Tra le attività legali, invece, segnaliamo la comunicazione sicura e garantita nei paesi del mondo dove c’è la censura attiva, la protezione totale della privacy tramite l’accesso anonimo di contenuti e lo scambio di informazioni come il materiale scientifico o le risorse per scuola e università.