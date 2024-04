Dalla sostenibilità allo sviluppo economico: i temi chiave del Boao Forum for Asia

Il Boao Forum for Asia (BFA) si svolge ogni anno in Cina, nella città di Boao, nella provincia di Hainan. È un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro che mira a offrire una piattaforma di dialogo di fascia alta per i governi, imprese, esperti e studiosi per discutere in merito alle questioni più urgenti riguardanti l’Asia e, più in generale, tutto il mondo. Ma il Forum è anche un’ottima cartina al tornasole per analizzare le dinamiche socio-economiche in corso nel pianeta e conoscere in anticipo le tendenze del futuro.

I temi principali toccati nella sessione del 2024, un anno caratterizzato da un forte inasprimento delle tensioni internazionali, sono stati suddivisi in quattro sottoparti: economia mondiale, innovazione tecnologica, sviluppo sociale e cooperazione internazionale. Il titolo della kermesse, non a caso, era emblematico: L’Asia e il mondo: sfide comuni, responsabilità comuni, in un chiaro invito rivolto ai Paesi di tutto il pianeta ad affrontare congiuntamente le sfide globali e assumersi la responsabilità di promuovere la pace e la prosperità.

Se, da un lato, il BFA 2024 ha provato ad offrire adeguati strumenti volti a stimolare l’economia mondiale, ridurre la frammentazione commerciale e gli squilibri tra le nazioni, e creare una globalizzazione inclusiva, dall’altro questo forum ha analizzato a fondo il dossier della sostenibilità. Lo stesso, tra l’altro, adottato come paradigma basilare dalla Cina, intenzionata ad avviare una nuova stagione economica caratterizzata da uno sviluppo di qualità (ma sostenibile). [...]