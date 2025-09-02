Dal pianoforte allo smartphone: come le innovazioni trasformano le società

Dal pianoforte allo smartphone, quasi ogni innovazione ha suscitato timori che le persone sarebbero cambiate per sempre, con le loro abilità sociali diminuite, le capacità analitiche erose. Tra queste cupe previsioni, una delle mie preferite è il lamento che l’autore Nathaniel Hawthorne scrisse su come le persone sarebbero cambiate per sempre con il passaggio dai caminetti come luogo di cottura e fonte di calore a quelle terribili innovazioni moderne di forni e stufe. Questa citazione proviene dal saggio del 1843 di Hawthorne, “Fire Worship”. Certo, gli smartphone possono avere i loro problemi, ma sono davvero così gravi come questo?

È una grande rivoluzione nella vita sociale e domestica … questo scambio quasi universale del camino aperto per la stufa fredda e inospitale. In una mattina come quella che ora incombe sulla nostra vecchia canonica grigia, mi manca il volto luminoso del mio antico amico, che era solito danzare sul focolare e svolgere il ruolo di un sole più familiare. … Ahimè! ciecamente inospitali, negandogli il cibo che lo manteneva allegro e vivace, lo abbiamo spinto in una prigione di ferro, costringendolo a consumare la sua vita con una razione quotidiana che un tempo sarebbe stata troppo scarsa per la sua colazione. Senza metafora, ora accendiamo il nostro fuoco in una stufa ermetica e lo alimentiamo con una mezza dozzina di ciocchi di legno tra l’alba e il tramonto.

Non mi riconcilierò mai con questa enormità. Davvero si può dire che il mondo sembri più oscuro per questo. In un modo o nell’altro, qua e là e tutto intorno a noi, le invenzioni dell’umanità stanno rapidamente cancellando il pittoresco, il poetico e il bello dalla vita umana. … [...]