Crollo dei metalli preziosi contro ogni aspettativa. Cosa aspettarsi ora?

Nel mondo delle materie prime, dove l’oro e l’argento sono tradizionalmente considerati rifugi sicuri contro le turbolenze economiche, il recente crollo di questi metalli preziosi ha mandato un’ondata di preoccupazione tra gli investitori. Dopo aver toccato per la quarta volta i massimi assoluti in meno di 3 anni, l’oro è improvvisamente tornato a scendere, insieme all’argento, in un contesto storico di notevole cambiamento delle aspettative economiche.

In questo articolo, in collaborazione con gli esperti di XTB, vediamo cosa ha provocato questo repentino ribasso e cosa possiamo aspettarci nel breve e medio termine.

Metalli preziosi in calo, con S&P500 sui massimi e rendimenti rivolti verso il basso

In un periodo in cui incertezza e volatilità sembrano dominare, l’oro e l’argento, noti come beni rifugio, dovrebbero teoricamente godere di una crescente domanda. Tuttavia, la realtà è un po’ diversa. Dopo aver raggiunto per la quarta volta in meno di tre anni i massimi assoluti, questi metalli preziosi sono tornati a scendere, stupendo molti investitori.

L’ipotesi che emerge da questa inaspettata correzione potrebbe essere collegata all’incremento delle aspettative legate alla riduzione dei tassi d’interesse. Allo stesso tempo, guardando al 2024, le prospettive economiche non prevedono recessioni significative. Si potrebbe quindi ipotizzare che la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea siano vicine al raggiungimento del tanto ambito obiettivo del Soft Landing, contribuendo così a creare un clima di fiducia fra gli investitori.

La correzione dei metalli preziosi avviene parallelamente a un abbassamento dei rendimenti dei titoli di stato. Mentre l’oro e l’argento perdono terreno, l’indice S&P500 raggiunge la chiusura più alta degli ultimi 20 mesi. Questa dinamica complessa suggerisce che gli investitori stanno riorientando le proprie strategie in risposta a cambiamenti nelle prospettive economiche globali.

Mentre i metalli preziosi vacillano, il dollaro mostra una notevole indecisione, oscillando tra alti e bassi sostanziosi.

Oro: la situazione è davvero così drastica?

Per qualche strana ragione, il prezzo dell’oro, così come quello di altri metalli preziosi, in particolare dell’argento, fatica a superare i propri massimi dell’anno. La situazione tecnica risulta difficile da immaginare, considerata la forte incertezza economica del momento. Sebbene nel breve periodo questi movimenti siano in parte da attribuire alle nuove aspettative economiche, gli investitori dei metalli preziosi non possono certo lamentarsi: allargando il timeframe è facile rendersi conto dell’estensione grafica delineata negli ultimi anni.

L’indice Nasdaq Commodity Precious Metals resta al di sopra del 50% dei minimi del 2020. L’oro ha guadagnato circa il 9% nel 2023, mentre dal 2022, anno in cui sono iniziate le turbolenze economiche, si trova con un guadagno superiore al 20% rispetto ai minimi. L’argento, rispetto ai minimi del 2022, è invece in aumento di quasi il 30%. In sintesi, non è trascurabile l’effetto delle turbolenze economiche sul prezzo dei metalli preziosi. Allo stesso modo, preoccupa l’impatto che le nuove aspettative economiche potrebbero avere sui prezzi degli stessi.

