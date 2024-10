Criptovalute, il governo Meloni si prepara ad aumentare le tasse. Siete favorevoli?

Il Governo italiano sta preparando una misura che potrebbe cambiare drasticamente la fiscalità per chi investe in criptovalute. Secondo quanto dichiarato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, è in programma un aumento della tassazione sulle plusvalenze generate da bitcoin, che passerebbe dall’attuale 26% al 42%. Questo incremento si applicherebbe alla differenza positiva tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita del bitcoin, entrando in vigore dal 2025 e inserendosi nella prossima manovra economica.

Si tratta di un cambiamento che toccherebbe milioni di italiani. Secondo i dati dell’Osservatorio Blockchain and Web3 della School of Management del Politecnico di Milano, a fine 2023 più di 3,6 milioni di italiani possedevano criptovalute o token.

Molti di loro potrebbero quindi ritrovarsi a pagare imposte significativamente più alte sulle loro eventuali plusvalenze.

Questa misura creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri strumenti finanziari legati alle criptovalute, come gli ETF Bitcoin, tassati al 26%.

Mentre l’Italia pianifica un aumento della tassazione sulle criptovalute, gli Emirati Arabi Uniti si stanno muovendo nella direzione opposta, adottando un approccio fiscale più favorevole per attrarre investitori e aziende del settore.

Lo scorso 2 ottobre, l’Autorità fiscale federale degli Emirati ha annunciato l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti e le conversioni di beni digitali, comprese le criptovalute. Questa esenzione, applicata retroattivamente dal 1° gennaio 2018, mira a creare un ambiente di business vantaggioso per le transazioni di asset digitali e rafforzare la posizione degli Emirati come hub globale per il settore cripto: l’Italia sta perdendo competitività rispetto a giurisdizioni più «crypto-friendly» come gli Emirati Arabi?

Pensate che l’Italia debba allinearsi a modelli fiscali più favorevoli come quello degli Emirati Arabi, o credete che l’aumento delle imposte sulle criptovalute sia necessario? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti.

