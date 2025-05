Credito di imposta Zes Unica, ancora pochi giorni per presentare la domanda

Entro il 30 maggio 2025 le imprese beneficiarie dei crediti di imposta Zes Unica e Zes Unica Agricoltura devono trasmettere il modello con l’ammontare delle spese sostenute o da sostenere tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

Per ottenere i crediti di imposta Zes Unica è necessario seguire una procedura specifica che si articola in più fasi, per il 2025 siamo alla prima fase, cioè quella in cui si comunicano le spese effettuate o da effettuare nell’arco temporale previsto, cioè dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre dello stesso anno. Successivamente sarà necessario comunicare le spese effettivamente sostenute e solo dopo il riconoscimento effettivo del credito, le somme potranno essere utilizzate in compensazione.

Ecco come trasmettere il modello Zes Unica per il 2025 e i termini da rispettare.

Cosa sono i contributi Zes Unica e a chi spettano I contributi ZES sono istituiti dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, si tratta di crediti di imposta in favore delle imprese del Mezzogiorno che effettuano investimenti in beni strumentali. Le Regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Il credito può essere usato in compensazione, quindi per pagare altre imposte con il modello F24.

Il modello deve essere trasmesso con l'uso dei software "ZES UNICA 2025" e "ZES UNICA AGRICOLA 2025" disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.