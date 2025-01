Bonus agricoltura ZES, ecco il codice per richiederlo

Istituito il codice tributo per la ZES Unica, ora è possibile ottenere il bonus agricoltura, sotto forma di crediti di imposta, riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali. Ecco chi può usare i crediti in compensazione e come esporli nel modello F24 per risparmiare sulle imposte.

La ZES Unica consente di avere un credito di imposta a fronte di investimenti in beni strumentali. Si tratta di un aiuto in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura nelle zone assistite di Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il codice tributo istituito per ottenere i crediti in compensazione è 7035.

Ecco chi può usare il codice tributo 7035 per la ZES Unica e come usarlo.

Chi può usare i crediti in compensazione Zes con il codice tributo 7035

Il 19 novembre 2024 è stato pubblicato il modello di comunicazione dei crediti di imposta maturati a fronte di investimenti in beni strumentali.

Il bonus agricoltura riguarda gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Il modello doveva essere inviato tra il 20 novembre 2024 e 17 gennaio 2025 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha effettuato questa operazione può ora avvalersi dei crediti di imposta riconosciuti.

Il codice tributo 7035 denominato “credito d’imposta investimenti Zes unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura - articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124” è stato istituito con la Risoluzione n° 6 del 24 gennaio 2025.

leggi anche Contributi Zes Unica Agricoltura, pubblicato il modello di comunicazione

Come utilizzare il codice tributo 7035 per il riconoscimento dei crediti Zes

Deve essere esposto nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nell’eventualità in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che i contribuenti possono verificare l’ammontare dei crediti in compensazione riconosciuti accedendo al proprio cassetto fiscale utilizzando le credenziali:

CIE;

SPID;

CNS.

I contributi Zes Unica sono stati estesi dalla Legge di Bilancio 2025 anche alle spese effettuate dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.