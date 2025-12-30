Abbonati

Countdown Capodanno 2026. Ora esatta per il conto alla rovescia

Antonio Cosenza

30 Dicembre 2025 - 23:38

Vuoi seguire il conto alla rovescia di Capodanno 2026 con l’ora esatta? Questo è il timer perfetto per arrivare pronti alla mezzanotte.

Countdown Capodanno 2026. Ora esatta per il conto alla rovescia

Avere a disposizione un countdown di Capodanno affidabile è il modo migliore per vivere l’attesa del nuovo anno senza imprevisti. Che si tratti di una festa in casa, di una serata in piazza o di un evento organizzato, conoscere l’ora esatta permette di sincronizzarsi alla perfezione e di avviare il conto alla rovescia di Capodanno nel momento giusto, senza anticipi o ritardi.

Non tutti seguono la diretta televisiva della mezzanotte e, in questi casi, uno strumento preciso diventa indispensabile. Gli smartphone offrono timer e sveglie, ma raramente mostrano in modo chiaro i secondi reali che mancano al cambio dell’anno. Per questo un timer di Capodanno con aggiornamento in tempo reale rappresenta la soluzione ideale per scandire gli ultimi istanti dell’anno e farsi trovare pronti allo scoccare della mezzanotte.

Il countdown Capodanno è un vero alleato per chi vuole rispettare i tempi, brindare al momento giusto e inviare puntualmente messaggi e auguri alle persone care. A tal proposito, qui sotto trovi un conto alla rovescia Capodanno basato sull’ora ufficiale, pensato proprio per accompagnarti fino all’inizio del nuovo anno, secondo dopo secondo.

Se preferite altre opzioni, ci sono diverse alternative, ecco quali.

Countdown di Capodanno in TV

Per chi trascorre a casa il cenone di Capodanno fare il countdown per la mezzanotte è molto semplice. Basterà scegliere tra Rai Uno e Canale 5 il programma che si preferisce:

  • sull’emittente nazionale va in onda il tradizionale appuntamento con L’Anno che verrà, condotto da Marco Liorni, il programma è arrivato alla 23ᵃ edizione, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Calabria;
  • sul primo canale Mediaset, invece, l’arrivo del nuovo anno si festeggia con il “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci, con la partecipazione di Fabio Rovazzi. Quest’anno sarà Bari a ospitare l’evento, e tra gli ospiti figurano Gigi D’Alessio, The Colors e Iva Zanicchi.

Su questi canali sarà visibile costantemente il timer del countdown di Capodanno grazie al quale si può monitorare quanti minuti mancano al 2026 e sapere esattamente quando stappare lo spumante.

Countdown 2026, come fare conto alla rovescia per Capodanno

Oltre al timer che trovate all’inizio di questo articolo, ci sono delle alternative per chi utilizza il proprio smartphone. Per fare il classico conto alla rovescia per Capodanno potete usare un’applicazione dedicata come Countdown App, scaricabile gratuitamente su App Store. In alternativa potete collegarvi a un sito internet creato apposta per mostrare il countdown, come timeanddate.com oppure Svegliaonline.it, e utilizzare così il timer online.

Un metodo semplice e utile per evitare qualsiasi ritardo o errore nel conto alla rovescia, particolarmente comodo da utilizzare.

In alternativa, si può ricorrere a uno dei video di live streaming per il timer di Capodanno che si trovano facilmente su YouTube e che mostrano in tempo reale ore e minuti mancanti al nuovo anno a seconda del fuso orario.

Countdown Capodanno 2026 in Italia e nel mondo

Il conto alla rovescia verso il nuovo anno non scatta ovunque nello stesso istante. La ragione è semplice: il pianeta è diviso in 24 fusi orari, e la mezzanotte si sposta progressivamente da est verso ovest, dando vita a una lunga maratona globale di festeggiamenti.

L’Italia, come noto, si colloca a metà di questo percorso: non siamo tra i primi a brindare, ma nemmeno tra gli ultimi. A inaugurare ufficialmente il countdown di Capodanno sono gli abitanti di Kiribati, in particolare dell’atollo di Kiritimati (Isola Christmas), seguiti da Tonga e Samoa.

Subito dopo tocca all’area del Pacifico sud-occidentale: prima la Nuova Zelanda e le Isole Fiji, poi l’Australia, il Giappone e la Cina. Il passaggio al nuovo anno prosegue così verso ovest, coinvolgendo progressivamente Asia ed Europa.

Alle 23:00 ora italiana è il momento di Russia e Grecia, mentre Regno Unito e Portogallo salutano il 2026 un’ora dopo rispetto all’Italia.

Quando da noi è già mattina - precisamente alle 06:00 del 1° gennaio - il conto alla rovescia di Capodanno raggiunge gli Stati Uniti, con il tradizionale spettacolo della sfera luminosa che scende su New York, spesso associato all’iconico Empire State Building.

Gli ultimi a festeggiare l’arrivo del 2025 sono infine la costa occidentale americana, le Hawaii e l’Alaska, che chiudono simbolicamente il giro del mondo del Capodanno.

FT logo

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

