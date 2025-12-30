Abbonati

L’Anno che verrà, scaletta e ospiti del Capodanno su Rai 1

Alessandro Nuzzo

30 Dicembre 2025 - 20:25

Anche per quest’anno il consueto appuntamento che sarà in diretta da Catanzaro Lido e condotto da Marco Liorni.

L’Anno che verrà, scaletta e ospiti del Capodanno su Rai 1

Ogni anno, come da tradizione, la Rai accompagna gli italiani verso l’ingresso nel nuovo anno con la trasmissione «L’Anno che verrà», in diretta su Rai Uno. Si tratta del consueto concerto di Capodanno che la televisione pubblica manda in onda ogni anno da una località diversa d’Italia. Per questa edizione, il palco verrà sarà allestito sul lungomare di Catanzaro Lido.

Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Marco Liorni, affiancato dalla cantante Nina Zilli, che ricoprirà un doppio ruolo: artista sul palco e testimonial della Regione Calabria. Si tratta della terza volta consecutiva che la Calabria ospita l’evento che accompagnerà gli italiani verso il 2026 con una serata di oltre quattro ore tra musica e spettacolo, durante la quale si alterneranno sul palco decine di artisti.

La messa in onda inizierà subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da quel momento partirà lo spettacolo musicale con numerosi artisti sul palco di Catanzaro, fino ad arrivare al classico countdown della mezzanotte e al brindisi per l’ingresso nel 2026. La serata proseguirà poi ancora all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Nel corso della conferenza stampa, Marco Liorni non ha voluto svelare troppo su come sarà strutturata la serata, annunciando soltanto che l’apertura sarà affidata a due artisti di primo piano come Serena Brancale e Sal Da Vinci. Il cast si presenta molto eterogeneo e riunisce interpreti di diverse generazioni: da Massimo Ranieri a Cristiano Malgioglio, passando per i più giovani come Rocco Hunt e Clementino. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal maestro Stefano Palatresi e da un corpo di ballo. La regia è affidata a Stefano Mignucci.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno, ma anche in radio su Rai Radio Uno e in mondovisione grazie a Rai Italia, che porterà così i festeggiamenti anche agli italiani all’estero.

L’Anno che verrà: elenco dei cantanti

Questo l’elenco completo degli artisti presenti sul palco de L’Anno che verrà, non in ordine di apparizione:

  • Massimo Ranieri
  • Anna Oxa
  • Orietta Berti
  • Cristiano Malgioglio
  • Rocco Hunt
  • Clementino
  • Patty Pravo
  • Neri per Caso
  • Settembre
  • Samurai Jay
  • Cecilia Gayle
  • Cugini di Campagna
  • Ice MC
  • Ivan Cattaneo
  • Gazebo
  • Rosanna Fratello
  • Antonino

Capodanno in Musica su Canale 5: elenco artisti

Se sulla Rai andrà in onda il consueto concerto de L’Anno che verrà, su Mediaset sarà invece la volta di «Capodanno in Musica», in diretta da Piazza Libertà a Bari, con la conduzione di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. La serata evento prenderà il via subito dopo «La Ruota della Fortuna» e vedrà sul palco numerosi artisti, anche in questo caso con un cast eterogeneo che unirà grandi nomi della musica italiana a nuovi idoli delle giovani generazioni.

Tra gli artisti annunciati figurano:

  • Gigi D’Alessio
  • Umberto Tozzi
  • Raf
  • The Kolors
  • Sarah Toscano
  • Baby K
  • Fred De Palma
  • Riccardo Fogli
  • Iva Zanicchi
  • Mietta
  • Mida
  • Federica Abbate
  • Tony Maiello
  • Alessio Bernabei
  • I Desideri
  • Petit
  • Mew
  • Young Hash
  • Vida Loca
  • Cioffi
  • Eddie Brock

Gli altri concerti di Capodanno nelle piazze italiane

Oltre ai due grandi eventi di Catanzaro e Bari, in molte piazze delle principali città italiane si terranno concerti gratuiti per accogliere l’arrivo del 2026. A Roma, al Circo Massimo, si esibiranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. A Napoli, in Piazza del Plebiscito, sarà protagonista Elodie con Serena Brancale. A Genova, in Piazza della Vittoria, saliranno sul palco i Pinguini Tattici Nucleari, mentre a Palermo, in Piazza Ruggero VII, si esibiranno Arisa e i The Kolors.

A Cagliari è attesa Giusy Ferreri, a Siena Irama, a Pisa il concerto gratuito di Alfa, a Salerno Mahmood e a Torino diversi artisti, tra cui Le Bambole di Pezza e i Planet Funk. A Milano, invece, per il sesto anno consecutivo non si terrà il concerto in Piazza Duomo nella notte di Capodanno: quest’anno la decisione è legata alle installazioni già presenti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina e a motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Argomenti

# Rai
# Concerti
# Lifestyle
# Capodanno
