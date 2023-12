Countdown Capodanno 2024, timer con l’ora esatta per il conto alla rovescia

Avere un timer di Capodanno è molto utile per il countdown di inizio anno e spaccare il secondo.

Chi sceglie di passare il Capodanno 2024 in piazza, o comunque prendendo parte a una serata di gala organizzata in qualche locale, potrebbe avere sicuramente bisogno del timer con l’ora esatta così da poter avviare il conto alla rovescia per gli auguri di buon anno appena in tempo.

Il countdown di Capodanno è strumento utile per chi non vuole commettere errori nel conto alla rovescia e dare puntualmente il benvenuto al 2024. Anche perché, per quanto i nostri smartphone siano all’avanguardia tanto da disporre della funzione timer o conto alla rovescia, non è però possibile controllare quanti minuti e secondi mancano esattamente all’arrivo del nuovo anno.

Ecco perché chi non è davanti alla Tv avrà bisogno di un countdown con l’ora esatta, come quello che trovate di seguito, così da poter inviare per tempo una frase o un messaggio d’auguri ai propri amici e parenti più cari.

Altrimenti ci sono delle alternative, ecco quali.

Countdown di Capodanno in TV

Per chi trascorre a casa il cenone di Capodanno fare il countdown per la mezzanotte è molto semplice. Basterà scegliere tra Rai Uno e Canale 5 il programma che si preferisce:

sull’emittente nazionale va in onda il tradizionale appuntamento con “L’Anno che verrà”, condotto dal direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus. In diretta da Crotone, il programma è arrivato alla 21ᵃ edizione, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Calabria;

sul primo canale Mediaset, invece, l’arrivo del nuovo anno si festeggia con il “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci. Quest’anno sarà Genova a ospitare l’evento, e tra gli ospiti figurano Gaia, Luigi Strangis e gli Articolo 31.

Su questi canali sarà visibile costantemente il timer del countdown di Capodanno grazie al quale si può monitorare quanti minuti mancano al 2024 e sapere esattamente quando stappare lo spumante.

Countdown 2024: come fare conto alla rovescia per Capodanno

Oltre al timer che trovate all’inizio di questo articolo, ci sono delle alternative per chi utilizza il proprio smartphone. Per fare il classico conto alla rovescia per Capodanno potete usare un’applicazione dedicata come Countdown App, scaricabile gratuitamente su App Store. In alternativa potete collegarvi a un sito internet creato apposta per mostrare il countdown, come timeanddate.com oppure Svegliaonline.it, e utilizzare così il timer online.

Un metodo semplice e utile per evitare qualsiasi ritardo o errore nel conto alla rovescia, particolarmente comodo da utilizzare.

In alternativa, si può ricorrere a uno dei video di live streaming per il timer di Capodanno che si trovano facilmente su YouTube e che mostrano in tempo reale ore e minuti mancanti al nuovo anno a seconda del fuso orario.

Countdown Capodanno 2024 in Italia e nel mondo

Naturalmente il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo anno non avverrà nello stesso momento in tutto il mondo, dal momento che la Terra è suddivisa in 24 fusi orari.

In Italia non saremo né i primi né tanto meno gli ultimi a fare il brindisi di Capodanno. A iniziare il countdown saranno gli abitanti di Kiribati, conosciuta anche come Isola Christmas, dell’arcipelago delle Sporadi Equatoriali, insieme a quelli delle isole Tonga e Samoa.

Poi sarà la volta della Nuova Zelanda e delle Isole Fiji, seguite dall’Australia, dal Giappone e dalla Cina. Alle 23:00 ora italiana toccherà a russi e greci, mentre inglesi e portoghesi festeggeranno il Capodanno 2024 con un’ora di ritardo rispetto a noi.

Quando da noi è ormai mattina - precisamente le 06:00 del 1 gennaio 2024 - ci sarà il conto alla rovescia negli Stati Uniti, con la famosa palla multicolore LED che sarà calata dall’Empire State Building.

Gli ultimi a festeggiare l’arrivo del 2024, invece, sono la costa ovest degli Stati Uniti, gli abitanti delle Hawaii, insieme a quelli dell’Alaska.