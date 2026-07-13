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Così il clima sta distruggendo il mercato elettrico europeo

Guido Giaume

13 Luglio 2026 - 10:23

Il caldo record ha costretto la Francia a fermare diversi reattori nucleari perché i fiumi erano troppo caldi. Mentre la Spagna vola con il solare. L’estate prossima sarà ancora più cara.

Così il clima sta distruggendo il mercato elettrico europeo
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Sulla Garonna, sul Rodano, sulla Senna, i reattori nucleari francesi prendono l’acqua di raffreddamento dal fiume e la restituiscono qualche grado più calda. È così da decenni: la centrale gira, il fiume assorbe e il surplus elettrico prende la strada del Belgio e della Germania, undici o dodici gigawatt che ogni giorno lasciano il paese.

Il 24 giugno 2026 un’alta pressione si è fermata sull’Europa occidentale. Il giorno dopo, a mezzogiorno, l’aria sopra le otto centrali francesi raffreddate da un fiume ha toccato 42,5°C.

La legge francese fissa un limite preciso: la Garonna non può superare i 28°C dopo lo scarico dell’acqua di raffreddamento, la Senna non può salire di più di 3°C a valle della centrale e restare comunque sotto i 28°C medi. [...]

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