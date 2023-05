Cosa si vince all’Eurovision 2023 e qual è il montepremi per il vincitore? Domande queste più che lecite visto che siamo arrivati nel momento clou della 67esima edizione della kermesse canora che quest’anno si sta svolgendo a Liverpool.

Nel corso degli anni i premi sono cambiati: a partire dal 2008 il vincitore dell’Eurovision Song Contest si porta a casa l’iconico microfono di vetro. Il trofeo si contraddistingue per avere un design personalizzato, creato proprio per il festival che tiene decine di milioni di europei e non solo incollati allo schermo della tv.

Cosa vince il vincitore di Eurovision 2023?

Nel corso dell’edizione dell’Eurovision 2023, 37 Paesi si sfideranno per riuscire a conquistarsi l’ambito trofeo del festival. Si tratta di un pezzo d’arte unico realizzato a mano, che ha la forma di un microfono classico, realizzato in vetro trasparente e con dettagli sabbiati e dipinti. Questo premio è stato realizzato da Kjell Engman (1946) di Kosta Boda che ha lavorato come artista del vetro per trent’anni, e nell’ultimo periodo si è concentrato sul vetro artistico, tanto che le sue creazioni possono essere trovate in diverse mostre sparse in tutto il mondo.

Diversamente da quanto si possa pensare, il vincitore dell’Eurovision non ottiene nessun montepremi in denaro, come ha precisato l’Eurovision: “Il vincitore si esibirà ancora una volta e porterà a casa l’iconico trofeo del microfono di vetro. Il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest”.

Tuttavia la vittoria della competizione comporta un’enorme popolarità a livello europeo dell’artista che sicuramente gioverà anche alle vendite dei suoi singoli e album. L’Eurovision Inoltre è stato un trampolino di lancio per moltissimi artisti di fama mondiale come gli Abba e Celine Dion, che vinse nel 1988 e che adesso, secondo Forbes, è la terza artista musicale femminile più ricca al mondo con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari, nel 2019. Stesso discorso che vale per i Maneskin, diventati popolari in tutto il mondo dopo la vittoria del 2021.

Oltre al cantante vincitore anche gli autori e i compositori della canzone vincitrice ricevono versioni più piccole del trofeo. Esiste anche un “trofeo madre” con un logo generico dell’Eurovision Song Contest che solitamente viene esposto nell’area di ricevimento della sede dell’Unione europea di radiodiffusione.

Per quanto riguarda l’edizione 2023 dell’Eurovision, la grande favorita è la svedese Loreen mentre l’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.