Eurovision 2025 scaletta cantanti, dove vederlo in tv. Quando canta Lucio Corsi?

Eurovision 2025: scocca l’ora della competizione musicale internazionale che si tiene ogni anno tra i Paesi membri dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), con la kermesse che quest’anno si svolgerà a Basilea in Svizzera.

Dopo la rinuncia da parte di Olly - vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo - sarà il secondo classificato Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025.

In totale saranno 37 i Paesi in gara dopo il ritiro della Moldavia, con l’Italia che in passato ha vinto per tre volte l’Eurovision: Gigliola Cinquetti nel 1964, Toto Cutugno nel 1990 e i Måneskin nel 2021, un successo questo che ha lanciato il gruppo capitanato da Damiano David a livello planetario.

Oltre che un concorso canoro l’Eurovision infatti è anche un incredibile evento mediatico, con 160 milioni di spettatori che hanno seguito le tre serate dello scorso anno.

Qual è allora la scaletta cantanti dell’Eurovision 2025? Quando canterà Lucio Corsi? E soprattutto la gara dove potrà essere seguita in diretta tv e streaming?

Ecco allora una dettagliata guida all’Eurovision 2025, con tutte le informazioni sulle date e gli orari, su dove si svolgerà, quali saranno i cantanti in gara dove seguire l’evento in tv, streaming e radio.

Sono da tempo ufficiali le date dell’Eurovision 2025: il celebre concorso canoro organizzato dell’Unione Europea di Radiodiffusione e giunto ora alla sua 69esima edizione, si terrà dal 13 al 17 maggio. Anche in questo 2025 è stata confermata la struttura delle ultime edizioni dell’Eurovision: due semifinali e poi la gran finale dove alcuni Paesi - come l’Italia - sono qualificati di diritto. La prima semifinale si terrà martedì 13 maggio, la seconda semifinale giovedì 15 maggio mentre la finale andrà in scena sabato 17 maggio. Quanto agli orari Eurovision 2025, tutte e le serate prenderanno il via alle ore 21:00 compresa la finale di sabato.

Dove si svolge l’Eurovision 2025 Come prevede il regolamento l’Eurovision 2025 si svolgerà in Svizzera, visto che l’edizione 2024 è stata vinta dal cantante elvetico Nemo con la canzone The Code. Sono state diverse le città svizzere che subito hanno fatto domanda per ospitare l’evento, con la scelta che alla fine è stata fatta tramite un apposito bando: a spuntarla alla fine è stata Basilea, con le tre serate che andranno in scena presso l’arena St. Jakobshalle. Piccola curiosità: la prima edizione dell’Eurovision si è tenuta nel 1956 proprio in Svizzera, con i nostri vicini che così ospiteranno per la terza volta nella loro storia questo concorso canoro.

I conduttori dell’Eurovision 2025 Sono tre i conduttori dell’Eurovision 2025: Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer. A loro spetterà il compito di presentare tutte e tre le serate della kermesse. Michelle Hunziker noi la conosciamo molto bene visto che da anni è un volto familiare del nostro piccolo schermo; Hazel Brugger invece è una giovane comica mentre Sandra Studer è una cantante che ha partecipato nel 1991 all’Eurovision. leggi anche Che canzone è questa? Le 10 migliori app per riconoscere canzoni

I cantanti in gara all’Eurovision 2025 Questo è l’elenco dei cantanti in gara all’Eurovision 2025. Paese Artista Canzone Albania Shkodra Elektronike Zjerm Armenia Parg Survivor Australia Go-Jo Milkshake Man Austria JJ Wasted Love Azerbaijan Mamagama Run with U Belgio Red Sebastian Strobe Lights Cipro Theo Evan Shh Croazia Marko Bošnjak Poison Cake Cechia Adonxs Kiss Kiss Goodbye Danimarca Sissal Hallucination Estonia Tommy Cash Espresso Macchiato Finlandia Erika Vikman Ich komme Francia Louane Maman Georgia Mariam Shengelia Freedom Germania Abor & Tynna Baller Grecia Klavdia Asteromata Irlanda Emmy Laika Party Islanda Væb Róa Israele Yuval Raphael New Day Will Rise Italia Lucio Corsi Volevo Essere un Duro Lettonia Tautumeitas Bur man laimi Lituania Katarsis Tavo akys Lussemburgo Laura Thorn La poupée monte le son Malta Miriana Conte Kant Montenegro Nina Žižić Dobrodošli Norvegia Kyle Alessandro Lighter Paesi Bassi Claude C’est la vie Polonia Justyna Steczkowska Gaja Portogallo Napa Deslocado Regno Unito Remember Monday What the Hell Just Happened? San Marino Gabry Ponte Tutta l’Italia Serbia Princ Mila Slovenia Klemen How Much Time Do We Have Left? Spagna Melody Esa Diva Svezia KAJ Bara bada bastu Svizzera Zoë Më Voyage Ucraina Ziferblat Bid of pray Non tutti i Paesi in gara hanno ufficializzato al momento gli artisti - o le canzoni - che li rappresenteranno, con anche i metodi di selezione che variano.

Scaletta Eurovision 2025 Questa è la scaletta prima serata Eurovision 2025 che andrà in scena oggi martedì 13 maggio. Islanda – VÆB – Róa

Polonia – Justyna Steczkowska – Gaja

Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna (fuori concorso) – Melody – Esa Diva

Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray

Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo – Napa – Deslocado

Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter

Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights

Italia (fuori concorso) – Lucio Corsi – Volevo essere un duro

(fuori concorso) – Lucio Corsi – Volevo essere un duro Azerbaigian – Mamagama – Run With U

San Marino – Gabry Ponte – Tutta l’Italia

– Gabry Ponte – Tutta l’Italia Albania – Shkodra Elektronike – Zjerm

Paesi Bassi – Claude – C’est la vie

Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera (fuori concorso) – Zoë Më – Voyage

Cipro – Theo Evan – Shh Lucio Corsi è qualificato direttamente per la finale di sabato, ma oggi si esibirà ugualmente tra il Belgio e l’Azerbaigian senza essere oggetto della votazione. Poco dopo toccherà a Gaby Ponte che, dopo la vittoria dello specifico contest, in questo Eurovision 2025 rappresenterà San Marino. Questa invece è la scaletta seconda serata Eurovision 2025 che si terrà giovedì 17 maggio. Australia – Go-Jo – Milkshake Man

Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli

Irlanda – EMMY – Laika Party

Lettonia – Tautumeitas – Bur man laimi

Armenia – Parg – Survivor

Austria – JJ – Wasted Love

Grecia – Klavdia – Asteromata

Lituania – Katarsis – Tavo akys

Malta – Miriana Conte – Serving

Georgia – Mariam Shengelia – Freedom

Islanda – Sissal – Hallucination

Slovacchia – Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

Belgio – Laura Thorn – La poupée monte le son

Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise

Serbia – Princ – Mila

Finlandia – Erika Vikman – Ich komme Alla finale di sabato 19 maggio prenderanno parte i 10 primi classificati di ciascuna semifinale, la Svizzera in qualità di paese ospitante e i Big Five ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.