Cosa succede se disinstallo WhatsApp (e lo reinstallo subito dopo)

Disinstallare WhatsApp e provare a reinstallarlo subito dopo. Può capitare a tutti e tutte di eliminare per errore l’app di messaggistica più usata al mondo e di riparare all’errore installando una seconda volta l’app.

E se a volte l’eliminazione dell’app avviene volontariamente perché ci si vuole concedere una settimana di detox dai social o perché si vuole cambiare app di messaggistica, è naturale in ogni caso che sorgano dei dubbi agli utenti.

Le persone potrebbero domandarsi, infatti, cosa accade ai dati personali e alle chat registrate sull’app al momento della sua eliminazione. Innanzitutto, occorre fare chiarezza.

Bisogna sapere, difatti, che che se si disinstalla WhatsApp non si elimina automaticamente il proprio account. Ciò vuol dire che se si desidera cestinare il proprio profilo, è necessario proseguire con la sua eliminazione.

In molti potrebbero quindi domandarsi cosa accade con ladisinstallazione di WhatsApp, e cosa accade una volta che si decide di reinstallare l’app sul proprio smartphone. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

WhatsApp, cosa accade se disinstallo e reinstallo subito l’app?

Nel caso in cui si sia disinstallato l’app è importante non cedere al panico. Bisogna, infatti, fare una distinzione tra la disinstallazione di WhatsApp e la cancellazione dell’account di WhatsApp.

Nel primo caso, con la disinstallazione, WhatsApp sarà eliminato dal proprio smartphone, ma se si è creato precedentemente un backup si potranno recuperare i dati quando lo desideri al momento della reinstallazione. Ciò vuol dire che se si deve disinstallare WhatsApp per degli aggiornamenti, si può tirare un sospiro di sollievo: nulla rischia andar perso (o quasi).

Vediamo quindi nel dettaglio cosa accade i propri ricordi un volta eliminata l’app e come fare per recuperarli con la reinstallazione.

Messaggi. Non accadrà nulla ai messaggi e alle chat, infatti, basterà solamente selezionare l’opzione di ripristino durante il processo di reinstallazione. Se però per errore non si seleziona l’opzione “ripristina” allora andranno perse le cronologie delle chat. Basterà comunque disinstallarlo nuovamente e premere l’opzione che si desidera.

Gruppi WhatsApp. Ciò che vale per le singole chat vale per i gruppi WhatsApp. Infatti, una volta aver disinstallato l’App non si sarà eliminati dai gruppi di cui si fa parte e sui quali i propri amici continueranno a scrivere. Ciò vuol dire che una volta che sarà reinstallata l’app si potrà accedere tranquillamente alle chat di gruppo, e con il backup si potranno ripristinare pure i file multimediali. Notizia utile soprattutto se si teme di perdere file di lavoro condivisi nei gruppi tra colleghi.

Contenuti multimediali. Solitamente foto video e documenti non si cancellano. Tutti saranno comunque accessibili sul telefono tramite un’app gallery o se si è effettuato un backup. In caso contrario è possibile comunque recuperare i file solo se si possiede un modello Android e non si è deciso di eliminare la cartella WhatsApp. Per i modelli iPhone invece se non si è effettuato un backup iCloud si perderanno sia chat che i contenuti multimediali.

Impostazioni e numeri bloccati. Anche questi rimangono inalterati quando si disinstalla WhatsApp. Dopo la reinstallazione si ritroveranno sia le impostazioni di privacy che i contatti bloccati ancora nella black list.

Detto questo è importante sapere che una volta disinstallata l’app le persone potranno comunque inviare messaggi alla chat senza però che questi vengano notificati, non essendo più presente l’app sul proprio smartphone.

Cosa accade se elimino l’account WhatsApp

Se si decide di non usare più WhatsApp e si è sicuri non volerla riutilizzare in futuro, allora è preferibile eliminare l’account. È un’azione che richiede pochissimo tempo e si può fare direttamente dall’app stessa. È bene sapere che con l’eliminazione dell’account accadrà che:

si sarà eliminati da tutti i gruppi WhatsApp ;

; sarà eliminata l’intera cronologia chat dal proprio telefono;

dal proprio telefono; sarà eliminata il backup WhatsApp su Google Drive o iCloud;

su Google Drive o iCloud; non si potrà più riaccedere all’account, nemmeno una volta che si installi di nuovo l’app.

Nonostante a volte sono necessari quasi 90 giorni per eliminare tutti i dati conservati nei sistemi di Backup, non sarà possibile comunque accedere alle proprie informazioni su WhatsApp. Inoltre è importante sapere che per motivi legali, come ad esempio gestione di truffe e frodi o altre attività illegali le proprie informazioni potrebbero essere comunque conservate.

Essendo un’operazione irreversibile prima di eliminare il proprio account è bene esserne sicuri perché si rischia di perdere tutti i file e le foto, oltre che le chat. Se non si desidera perdere le foto è bene quindi salvarle su qualche drive o memoria sd, ricordandosi che si dovrà effettuare l’iscrizione una seconda volta, nel caso in cui si decida di tornare indietro sui propri passi.